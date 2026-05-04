Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026?

La presentación de Shakira en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, el fin de semana, sigue siendo noticia, y el ente rector del fútbol mundial no se quiso quedar atrás de las manifestaciones par la colombiana así que Fifa publicó en sus redes un mensaje emotivo para la barranquillera, a la que llamó como “Ícono de la FIFA World Cup”. Este saludo ha hecho que en redes los aficionados al fútbol y seguidores de la cantante colombiana empiecen a especular sobre la posibilidad de que sea Shakira la elegida para la interpretación de la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026.

Y es que la presencia de la colombiana en las ediciones de los Mundiales de Alemania 2006, Sudráfrica 2010 y Río de Janeiro 2014 con sus éxitos Hips Don’t Lie, Waka Waka y La La La (Brazil 2014), siguen siendo un fenómeno mundial, que le ha generado reconocimiento no solo en su mundo, sino como estrella ligada al fútbol. Hay que recordar que, en esas ocasiones, la colombiana también fue ligada al mundo del fútbol por su relación con Gerard Piqué, jugador de la selección de España, y en sus videos musicales de los mundiales contó con figuras como Lionel Messi, Neymar, Fabregas, Sergio Kun Agüero, James Rodríguez y Falcao García, entre otros. También le puede interesar: “¡Hizo historia!”: Bajo la luna llena, Shakira deleitó a 2 millones de personas en la playa de Río Hay que recordar que, en el Mundial de Alemania 2006, la colombiana interpretó “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura en Berlín; luego en Sudáfrica 2010 interpretó la canción oficial “Waka Waka (Esto es África)” en la ceremonia de clausura, la cual se convirtió en un himno histórico y finalmente en Brasil 20124 cantó “La La La (Brazil 2014)” junto a Carlinhos Brown en la clausura en el estadio Maracaná.