Iba para Europa: hallan más de media tonelada de cocaína camuflada en un camión en Caldas, Antioquia

La Policía Metropolitana, junto con la Interpol y autoridades francesas, lograron la incautación de 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

El operativo tuvo lugar en el sector El Remanso de esta localidad. Allí fue interceptado un vehículo tipo furgón en medio de labores de inspección y registro que hacían los uniformados. Una vez estos empezaron a registrar el camión, el perro que los acompañaba les dio señales de que algo estaba oculto debajo del mismo. Fue cuando se percataron que la mercancía ilegal estaba oculta en un sistema de doble piso, ajustado con guayas de tensión, un mecanismo muy utilizado para evadir controles policiales. La droga venía empaquetada en más de 300 panelas.

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Según versiones oficiales, la cocaína, al parecer, fue movilizada desde el departamento del Cauca hasta Antioquia, más específicamente al municipio de Caldas. Después, vía terrestre, iba con destino a Turbo, Urabá antioqueño, con el fin de ser enviada en barco hacia Europa. Sin embargo, y para desdicha de los delincuentes, la mercancía fue interceptada a mitad de camino.

Investigaciones preliminares señalan que la droga, avaluada en aproximadamente 17 millones de euros en el mercado ilícito internacional, pertenecería a una estructura criminal colombo-europea que estaría prestando sus servicios al Clan del Golfo.

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“Gran parte del éxito de estas operaciones se debe al buen manejo de la información, pues cuando esta llega de manera oportuna, clara y específica, nuestra institución interviene y materializa todas las acciones respectivas”, dijo el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, Subcomandante de la Policía Metropolitana.

Un hombre de 38 años, quien al parecer conducía el vehículo en el que se encontró la cocaína, fue capturado en medio del operativo, y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Él, el cargamento incautado y el camión fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con las acciones correspondientes.