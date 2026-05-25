Nacional y Junior vuelven a una final: una rivalidad marcada por noches históricas y la inolvidable definición de 2004

Será la tercera final de Liga entre ambos equipos, una rivalidad que ha dejado definiciones dramáticas, tandas de penales inolvidables y partidos que todavía permanecen en la memoria de los aficionados. Sin embargo, si existe una serie que sobresale por encima de todas, esa es la recordada final del Torneo Finalización 2004, considerada por muchos como una de las mejores finales en la historia del fútbol colombiano.

El conjunto barranquillero, actual campeón y dueño de 11 estrellas, intentará defender el título, mientras que el cuadro verdolaga buscará alcanzar su estrella número 19 y seguir ampliando su dominio histórico en el fútbol profesional colombiano.

El fútbol colombiano volverá a detenerse para vivir una nueva final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, dos de las instituciones más grandes y tradicionales del país.

La épica final de 2004

Aquella definición comenzó en Barranquilla con una actuación arrolladora del Junior. El equipo tiburón derrotó 3-0 a Nacional en el partido de ida y parecía encaminarse cómodamente hacia el campeonato. La ventaja era amplia y la hinchada rojiblanca ya soñaba con celebrar una nueva estrella.

Pero todo cambió en Medellín.

En el partido de vuelta, Nacional salió decidido a lograr la remontada y convirtió el estadio Atanasio Girardot en una auténtica caldera. El conjunto antioqueño ganó 5-2, igualó la serie 5-5 en el marcador global y obligó a definir el título desde el punto penal.

La tensión se mantuvo hasta el último cobro. Finalmente, Junior se impuso 5-4 en la tanda y se proclamó campeón del fútbol colombiano en condición de visitante, silenciando Medellín y escribiendo una de las páginas más dramáticas e inolvidables en la historia de las finales del país.

La revancha verdolaga en 2015

Once años después, ambos clubes volvieron a encontrarse en una nueva final liguera, esta vez en el Torneo Finalización 2015.

Junior volvió a golpear primero tras ganar 2-1 en Barranquilla, pero Nacional reaccionó en Medellín con un triunfo 1-0 que igualó la serie 2-2 en el marcador global.

Nuevamente, la definición tuvo que resolverse desde los penales y, esta vez, la alegría fue para el conjunto verdolaga. Nacional ganó la tanda 3-2 y conquistó su estrella número 15, cobrando revancha de lo sucedido en la recordada final de 2004.

Otras finales entre Nacional y Junior

La rivalidad entre ambos gigantes no se limita únicamente a la Liga Colombiana.

En la Superliga Colombiana 2012 también disputaron una final. Allí, Nacional mostró superioridad y se quedó con el título tras ganar 3-1 en Medellín y 3-0 en Barranquilla.

Además, en la Copa Colombia 2016 volvieron a cruzarse en una definición directa. Nacional ganó 2-1 en el partido de ida y posteriormente se impuso 1-0 en la vuelta, levantando nuevamente el trofeo frente al conjunto tiburón.

Una nueva historia por escribir

Ahora, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla volverán a verse las caras con una nueva estrella en juego y una rivalidad cargada de historia detrás.

La serie en finales de Liga está igualada, con un título para cada uno, por lo que la definición de 2026 no solo entregará un campeonato, sino también el desempate entre dos de los clubes más importantes del país.