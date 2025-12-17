Francisco Fydriszewski no será inicialista con el DIM en la final de Copa, ¿qué le pasó al goleador del rojo?

El técnico Alejandro Restrepo despejó la duda sobre la presencia del goleador, Francisco Fydriszewski, quien no se ha podido recuperar del todo de una molestia física que tiene y por ello no será titular en la final ante Nacional.

El polaco que viene con una molestia física, recibió el concepto de los médicos del Poderoso y por ello, estará en la banca, como una opción para el segundo tiempo.

En la previa, los analistas hablaron sobre el bajón que presentó Fydriszewski en el duelo de ida, que terminó 0-0 y en el que no estuvo en el nivel que siempre ha presentado, sobre todo perdiendo duelos, que en óptimas condiciones siempre gana.