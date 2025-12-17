x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Francisco Fydriszewski no será inicialista con el DIM en la final de Copa, ¿qué le pasó al goleador del rojo?

Atlético Nacional ya había confirmado la ausencia de Jorman Campuzano, también por lesión. El duelo de vuelta se disputará en el Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche.

  • El goleador del DIM, Francisco Fydriszewski, no estará en la titular del rojo por un problema muscular. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El goleador del DIM, Francisco Fydriszewski, no estará en la titular del rojo por un problema muscular. FOTO: Manuel Saldarriaga
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
17 de diciembre de 2025
bookmark

El técnico Alejandro Restrepo despejó la duda sobre la presencia del goleador, Francisco Fydriszewski, quien no se ha podido recuperar del todo de una molestia física que tiene y por ello no será titular en la final ante Nacional.

El polaco que viene con una molestia física, recibió el concepto de los médicos del Poderoso y por ello, estará en la banca, como una opción para el segundo tiempo.

En la previa, los analistas hablaron sobre el bajón que presentó Fydriszewski en el duelo de ida, que terminó 0-0 y en el que no estuvo en el nivel que siempre ha presentado, sobre todo perdiendo duelos, que en óptimas condiciones siempre gana.

“Todo lo de esta final es especial, jugar contra nuestro rival de patio, la última final del año ha tomado un color especial, por la calidad de equipos que se van a enfrentar, y con un año en el Medellín muy bueno con jugadores que se han destacado”, comentó Restrepo en la transmisión oficial.

De igual forma sostuvo que “desde el área médica la recomendación es que Fydriszewski ingrese en la segunda parte, porque tiene un tema muscular y por eso no alcanzó el tiempo para que sea titular. Tiene muchas ganas y deseos de jugar, y cuando el partido lo pida seguro saltará al campo”.

De esta manera, se confirma la ausencia desde el inicio del Polaco, mientras que en Atlético Nacional, la principal baja es Jorman Campuzano, quien también por una lesión no podrá estar en el campo.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida