El VAR le negó a Nacional el empate ante América: ¿fue correcta la decisión?

América de Cali consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre Atlético Nacional, pero el clásico terminó rodeado de polémica por una acción que pudo cambiar el resultado en los minutos finales.
Cuando transcurría el 90+3, Cristian “Chicho” Arango apareció para marcar el empate de Nacional. El delantero verdolaga venció al arquero brasileño Jean Fernandes y desató la celebración visitante.
Sin embargo, la anotación fue revisada por el VAR. Lisandro Castillo llamó al árbitro central, Bismarks Santiago, para que revisara una acción previa en la que el balón golpeó el brazo de William Tesillo.