hace 8 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EN VIVO | Balance del sismo en Antioquia y Medellín: autoridades alistan apoyo a otros departamentos

hace 8 horas

2026-08-10 12:41:54

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Gobernador de Antiquia, Andrés Julián Rendón, presentan un balance sobre las afectaciones en la ciudad y el departamento luego del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto de 2026....