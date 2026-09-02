Video | El golazo de media chilena de Dayro Moreno que lo acerca a los 400 goles; véalo aquí

A dos semanas de cumplir 41 años, Dayro Mauricio Moreno Galindo sigue anotando goles de alta factura en el fútbol profesional colombiano. Esta vez, el oriundo de Chicoral, Tolima, le dio el triunfo al Once Caldas contra Fortaleza en un partido que se le complicaba al “Blanco Blanco”. Al minuto 82 de partido, cuando el compromiso iba 1-1, apareció el goleador para conectar de media chilena un centro de Juan David Cuesta. Este fue el tercer gol de Dayro en el semestre y el número 386 de su carrera.
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