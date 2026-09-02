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Gobierno activa subsidios de hasta un millón de pesos para afectados por el terremoto, ¿cómo funciona?

La ayuda llegará durante tres meses a hogares con viviendas destruidas o no habitables, con montos que dependen de la categoría del municipio donde residan.

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Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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Las diferentes iniciativas siguen desplegándose para apoyar a más de 450.000 afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha un apoyo económico temporal dirigido a las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.

El beneficio será entregado durante tres meses a los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables.

Los hogares ubicados en municipios de categorías 1 y 2, así como en distritos especiales, recibirán mensualmente $1.050.543, equivalente al 60 % de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).

En los municipios de categorías 3 y 4, el apoyo será de $875.452,50 mensuales, correspondiente al 50 % del SMMLV. Para las localidades clasificadas en las categorías 5 y 6, el valor será de $787.907,25, equivalente al 45 %.

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