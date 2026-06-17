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Video | Con este doblete ante Croacia, Harry Kane confirmó que es el mejor delantero de la temporada en el Mundo

El atacante inglés, que juega en el Bayern Múnich alemán, fue fudanemtanl en el tridente que conformó junto a Luis Díaz y Michael Olise.

  • El delantero inglés Harry Kane es la gran figura de la Selección de su país, que busca volver a ganar un Mundial después de 60 años. Foto: AFP
    El delantero inglés Harry Kane es la gran figura de la Selección de su país, que busca volver a ganar un Mundial después de 60 años. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El delantero inglés Harry Kane, uno de los tres futbolistas que llevará durante todos los partidos del Mundial 2026 que dispute un “botón” que lo identifica como uno de los hombres que ganó la bota de oro en otra edición del torneo, ya marcó dos goles en Norteamérica.

El atacante londinense, de 32 años, festejó, de penalti, el primer tanto de Inglaterra en su victoria parcial 1-0 ante Croacia, en uno de los partidos más importantes de la séptima jornada mundialista. El primer tanto fue de penalti.

El segundo, entre tanto, fue cuando iban 41 minutos. Lo consiguió después de cabecear una pelota que llegó al área y él definió con la clase que lo caracteriza. Con esa celebración, el futbolista que brilló durante la temporada con el Bayern Múnich alemán, llegó a 10 tantos en sus tres participaciones Copas del Mundo.

Kane, que hizo parte del mejor tridente de esta campaña junto al guajiro Luis Díaz y el francés Michael Olise en el elenco teutón, registraba seis tantos en Rusia 2018 –Mundial del que terminó como goleador–, así como dos en Qatar 2022, donde su seleccionado no mostró la versión que muchas personas esperaban.

Noticia en desarrollo...

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