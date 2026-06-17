Marea amarilla para empujar el sueño mundialista de Colombia se tomó a Ciudad de México

La lluvia amenazaba con quedarse durante toda la jornada. Desde temprano, las nubes cubrieron el cielo de Ciudad de México y una neblina ligera se aferró a los edificios, a las avenidas y a los parques de una capital acostumbrada a recibir visitantes de todos los rincones del mundo.
Sin embargo, este martes la ciudad tuvo un color distinto. El gris habitual de la mañana fue cediendo terreno ante una invasión de amarillo, azul y rojo que parecía no tener fin.
También le puede interesar: Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026
Era el día previo al debut de Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial y la capital mexicana comenzó a respirar un ambiente diferente. Bastaba caminar unas pocas cuadras para encontrarse con una camiseta de la Selección Colombia. Luego aparecía otra. Y otra más. Después eran familias enteras, grupos de amigos, parejas, niños cargando banderas y hasta abuelos que, con orgullo, exhibían los colores patrios como si estuvieran recorriendo las calles de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.
Pero estaban a miles de kilómetros de casa. Aun así, nadie parecía sentir la distancia.