Además, tampoco le han salido las cosas a sus asistentes, como explicó el mismo Pedro Sarmiento, él es el encargado de trabajar la defensa, pero hasta acá no le encuentra la vuelta. Mientras que Carlos Piscis Restrepo está concentrado en la pelota quieta, otra de las grandes falencias del club, tanto en defensa como en ataque .

Hasta acá, se acostumbró a decir que el estratega siempre regala un tiempo porque se le reconoce que tiene la habilidad de recomponer, pero a veces, como sucedió en el clásico frente a Medellín, es demasiado tarde y no le alcanza para darle la vuelta al partido.

Las lesiones tampoco han sido benevolentes con el club y más en la zona defensiva. Primero fue Sebastián Gómez, después Yerson Candelo y Cristian Castro Devenish, lo que ha llevado al técnico a improvisar con Álvaro Angulo y Danovis Banguero.

Esa es otra de las críticas que recaen sobre él, porque si alguien conoce las divisiones inferiores, es precisamente “El Arriero” y no le ha dado oportunidad, por ejemplo a un joven como Juan José Arias que puede ser solución. “Son jóvenes todavía, no han tenido casi partidos, y arriesgarlos en el clásico no lo iba a hacer. Queríamos ganar varios partidos para darles la oportunidad a ellos”.

Sin embargo, pudo haberlos probado ante Envigado y tampoco lo hizo.