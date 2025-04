Este triunfo no solo representa un hito deportivo para el equipo arachán, sino también un emotivo capítulo protagonizado por dos primos y fieles hinchas que viajaron desde Uruguay para presenciar el encuentro.

“Vinimos a ver al club de nuestros amores y nunca pensamos lo que nos está pasando ahora. No hay palabras. Los jugadores están muy agradecidos con nosotros, y nosotros con ellos por el triunfo que nos dieron”, expresó Ricardo para Sport 890.

“Nunca se me pasó por la cabeza el batacazo de ganar, éramos dos hinchas y teníamos un 2% de ganar. Cuando hicimos el gol, no me acuerdo de nada; lo único que hice fue gritar y correr en la tribuna, que era como 40 hectáreas para dos personas”, agregó.