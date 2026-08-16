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Susto en Bayern: Jamal Musiala se desvaneció en pleno partido: ¿cómo está su salud?

El futbolista alemán preocupó a sus compañeros y al público tras desvanecerse minutos después de marcar en el triunfo del Bayern sobre Leipzig.

  • Jamal Musiala fue atendido inmediatamente y pudo retirarse de pie, aunque aturdido. FOTO GETTY
    Jamal Musiala fue atendido inmediatamente y pudo retirarse de pie, aunque aturdido. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación este sábado durante el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el terreno de juego en la parte final del encuentro.

El futbolista de la Selección de Alemania había ingresado durante el segundo tiempo y fue protagonista al marcar el tercer gol del Bayern. Sin embargo, poco después comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido.

Musiala se mostró desorientado y perdió estabilidad. Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera, mientras sus compañeros reaccionaron de inmediato al percatarse de la situación. La escena generó preocupación tanto entre los futbolistas como entre los aficionados presentes en el estadio.

Los médicos de ambos equipos ingresaron rápidamente al terreno de juego para atender al jugador, quien permaneció durante unos instantes tendido sobre el césped. Después de recibir asistencia, Musiala obtuvo el visto bueno del cuerpo médico y pudo abandonar el campo caminando, aunque todavía se le observaba algo aturdido.

El partido se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados, por lo que el intenso calor apareció como una de las posibles explicaciones del episodio. Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico médico oficial que permita establecer con precisión qué provocó el desvanecimiento del futbolista alemán.

Bayern entregó tranquilidad sobre Musiala

Después del encuentro, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, intentó llevar tranquilidad respecto al estado de Musiala. “Lo más importante es que está bien”, señaló el dirigente, aunque el club debía realizar una evaluación médica más detallada para determinar las causas del episodio y si este podría tener alguna consecuencia sobre la actividad deportiva del jugador.

El susto opacó parcialmente la celebración del Bayern, que se impuso 3-1 al RB Leipzig y conquistó la Telekom Cup. Musiala había sido uno de los protagonistas de la victoria después de ingresar en la segunda parte y marcar el tercer tanto de su equipo.

Sin embargo, el resultado quedó rápidamente en un segundo plano. La atención se concentró en el estado del internacional alemán, cuya imagen desorientado y sostenido por sus compañeros generó preocupación en el estadio.

Ahora, el Bayern deberá esperar los resultados de la evaluación médica para conocer con mayor certeza qué ocurrió con Musiala. Por el momento, el club aseguró que el futbolista se encontraba bien después del episodio, aunque será necesario determinar si el desvanecimiento estuvo relacionado con las altas temperaturas o con alguna otra causa.

¿Qué le ocurrió a Jamal Musiala durante el partido ante Leipzig?
El futbolista alemán se desvaneció sobre el campo en la parte final del encuentro, después de haber ingresado en el segundo tiempo y marcado el tercer gol del Bayern. Se mostró desorientado y perdió estabilidad antes de recibir atención médica.
¿Qué pudo provocar el desvanecimiento de Musiala?
El partido se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados, por lo que el calor apareció como una posible causa. Sin embargo, todavía no había un diagnóstico médico oficial que determinara con precisión qué provocó el episodio.
¿Cómo se encontraba Musiala después del susto?
El jugador recibió atención de los médicos de ambos equipos, obtuvo el visto bueno para abandonar el campo caminando y, aunque todavía se veía algo aturdido, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, aseguró que lo más importante era que estaba bien.
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