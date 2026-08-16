Susto en Bayern: Jamal Musiala se desvaneció en pleno partido: ¿cómo está su salud?

Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación este sábado durante el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el terreno de juego en la parte final del encuentro.

El futbolista de la Selección de Alemania había ingresado durante el segundo tiempo y fue protagonista al marcar el tercer gol del Bayern. Sin embargo, poco después comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido.

Musiala se mostró desorientado y perdió estabilidad. Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera, mientras sus compañeros reaccionaron de inmediato al percatarse de la situación. La escena generó preocupación tanto entre los futbolistas como entre los aficionados presentes en el estadio.

Los médicos de ambos equipos ingresaron rápidamente al terreno de juego para atender al jugador, quien permaneció durante unos instantes tendido sobre el césped. Después de recibir asistencia, Musiala obtuvo el visto bueno del cuerpo médico y pudo abandonar el campo caminando, aunque todavía se le observaba algo aturdido.

El partido se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados, por lo que el intenso calor apareció como una de las posibles explicaciones del episodio. Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico médico oficial que permita establecer con precisión qué provocó el desvanecimiento del futbolista alemán.