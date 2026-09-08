James Rodríguez tendría inesperado destino en Italia: negocia con club de la Serie B

El futuro de James Rodríguez comienza a tomar forma y tendría un destino inesperado. El mediocampista colombiano estaría en negociaciones avanzadas con el US Avellino 1912, club que compite en la Serie B de Italia, según información del periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado internacional de fichajes.

El posible movimiento llevaría al capitán de la Selección Colombia a la segunda división italiana, una posibilidad que toma fuerza después de que el futbolista quedara como agente libre tras finalizar su vínculo con el Minnesota United de la MLS.

De acuerdo con Moretto, del diario Marca, Alessandro Nesta, histórico defensor del fútbol italiano y actual entrenador del Avellino, ya habría conversado directamente con James para convencerlo del proyecto.

“El propio Alessandro Nesta, leyenda italiana y técnico del Avellino, ha mantenido una conversación con el futbolista y las posturas están muy próximas”, señaló Moretto.

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El periodista agregó que las partes todavía deben ponerse de acuerdo en los aspectos económicos, aunque el anuncio podría producirse próximamente.

La eventual llegada a Avellino representaría otro capítulo particular en la carrera de James. El cucuteño ha vestido las camisetas de clubes de gran relevancia internacional como Real Madrid, Bayern Munich y Everton, además de vivir experiencias en el Al-Rayyan de Qatar y, más recientemente, en la MLS, en la que no tuvo la continuidad esperada.

Ahora, Italia aparece nuevamente en su horizonte, aunque esta vez en una categoría diferente a la Serie A.

Un factor que juega a favor de James es su condición de jugador libre. Al no tener contrato vigente con otro club, puede negociar y firmar con una nueva institución fuera del periodo ordinario de transferencias, siempre que se cumplan las condiciones de inscripción establecidas por la competición y la federación correspondiente.

En Avellino, además, tendría el respaldo de Nesta, un referente del fútbol italiano que podría convertirse en una pieza determinante para concretar la operación.

El conjunto conocido como “Los Lobos” marcha actualmente quinto en la Serie B, con seis puntos, a tres unidades del líder Palermo, por lo que la eventual incorporación de James llegaría a un equipo que busca protagonismo en la categoría.

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El colombiano, entretanto, no disputa un partido oficial desde el 7 de julio de 2026, cuando fue titular con Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Aquella noche disputó 66 minutos antes de ser sustituido.

Por ahora, el acuerdo con Avellino no está cerrado, pero las negociaciones avanzadas y el contacto con Nesta ubican al club italiano como una de las principales opciones para el próximo capítulo de la carrera de Rodríguez, de 35 años de edad.