¡Pueden reforzar al que sea! Los jugadores top que siguen libres tras el cierre del mercado europeo

En ocasiones la solución puede estar más cerca de lo que buscamos, en la vida como en el fútbol. Esto es algo que puede suceder con los futbolistas libres, pues su talento está intacto pero la constante búsqueda de tener planteles renovados relegan a los más veteranos sin mirar cuanto pueden aportar.
La agencia libre está llena de buenos jugadores en todas las líneas. Futbolistas que hace poco eran figuras en el más alto nivel y que ahora, esperan una oportunidad. Acá están las mejores opciones para los equipos de élite que están sin trabajo.