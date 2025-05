¿Guiño de James al Pachuca para jugar el Mundial de Clubes?

A pesar de haber luchado hasta el final, se confirmó que el Club León no disputará el Mundial de Clubes 2025, uno de los eventos más ambiciosos en la nueva era del balompié internacional. La resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fue tajante: la FIFA tenía razón al excluir a León del torneo por violar el principio de multipropiedad. El club pertenece al mismo grupo empresarial que Pachuca, presidido por José de Jesús Martínez Patiño, y las reglas del certamen no permiten esta coincidencia.

Para los aficionados del León, la noticia fue un golpe demoledor. El Mundial de Clubes no solo representaba una oportunidad deportiva, sino también una vitrina sin igual para mostrar al mundo su fútbol frente a rivales como Chelsea, Flamengo y Esperance de Túnez. Pero en cuestión de horas, ese sueño fue desvanecido por una decisión que, si bien era previsible, mantuvo la esperanza viva hasta el último recurso legal.

Entre todos los nombres que componen el plantel de León, uno destacaba con un brillo especial: James Rodríguez. El colombiano había sido uno de los grandes fichajes del club, y parte del proyecto que lo sedujo incluía la promesa de jugar el Mundial de Clubes, de volver al escenario internacional donde alguna vez fue figura. Ahora, con León fuera del certamen, la expectativa se trasladó automáticamente hacia él. ¿Seguirá en el club? ¿Buscará una vía para estar en la cita mundialista con otro equipo?

La respuesta no se hizo esperar, aunque no llegó con palabras, sino con imágenes. El mismo día en que se conoció el fallo del TAS, James apareció en redes sociales con dos fotografías de su entrenamiento. Con el rostro serio pero enfocado, luciendo una forma física impecable, dejó entrever que su compromiso sigue intacto. Más allá del revés, parece que el mediocampista no está dispuesto a rendirse. Para muchos, ese posteo fue más que una simple actualización de rutina: fue un mensaje. ¿Tal vez una indirecta a Pachuca?