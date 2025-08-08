Susto en El Poblado: se incendió un bus en plena vía en la mañana de este viernes

El incendio de un bus en el suroccidente de Medellín deja hasta ahora a una persona lesionada, según versiones emanadas de las autoridades. En el momento los cuerpos de socorro de la ciudad se encuentran atendiendo la emergencia.

El incidente ocurrió en la carrera 43A No. 12B-219Sur, del sector El Castillo, en la comuna de El Poblado, cuando un bus de la empresa TES de Occidente S.A.S., de placas FWK-531, quedó encendido en llamas, requiriendo el desplazamiento de unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, así como de efectivos de la Policía y profesionales de la salud.

El informe preliminar indica que por este percance quedó lesionado el conductor del automotor, Juan Guillermo Grajales Orrego, quien fue atendido en el lugar por los cuerpos de rescate.

Según este narró, al parecer los cables del aire del vehículo hicieron corto y con el fin de evitar una tragedia mayor, Grajales habría provocado un choque contra un árbol, ocasionándose las lesiones. La evaluación inicial de la salud del conductor infiere que este presenta contusiones leves.