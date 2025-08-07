Encuesta: empresarios, medios, Corte y Banco de la República le ganan en favorabilidad a Petro

Invamer –contratada por Caracol Noticias, El Espectador y Blu Radio– volvió a medirle el pulso a la opinión y hay resultados que merecen análisis.
El primero, que el 64,4% de los encuestados aseguró que Colombia no va por buen camino. Un dato que refleja que el estado de ánimo del país está estancado, con tendencia al aumento del pesimismo: en noviembre de 2022 –la primera medición que hizo Invamer del gobierno de Gustavo Petro– era el 60% el que consideraba que el país no iba bien.
Es decir, ha aumentado el pesimismo en casi 5 puntos. Aunque se mantiene casi estable desde hace un año, en julio de 2024.
Es como si el país estuviera dividido en la misma proporción tanto en esta como en otras preguntas de la encuesta: cerca de dos terceras partes de los encuestados consideran que las cosas van mal y apenas una tercera parte que van bien.