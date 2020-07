James y Zidane, un capítulo más de guerra de egos

La relación entre Zinedine Zidane es desastrosa: no se quieren, y se les nota. El técnico del Real Madrid no pone a jugar al colombiano y el futbolista responde contando que él se quería ir del equipo, pero no lo dejaron. La pelea es pública.

Aunque no les pasa solo a ellos. Los desacuerdos en el deporte tienen historia. Tal vez recuerde la de Juan Pablo Montoya con Frank Williams, que el piloto solucionó cambiando de equipo. Y hay más en el fútbol americano, el tenis, la Fórmula 1, el boxeo y el béisbol (ver módulos con casos más famosos).

Los conflictos forman parte de la vida y el deporte no es ajeno. Y muchas veces se deben, dicen los expertos consultados, a que no se respetan las jerarquías y se olvida la labor de cada uno. El ego es el que juega.

El técnico Francisco “Pacho” Maturana indica que no tiene razón de ser una actitud como la de James, de pedirle al profesor que no lo tenga en cuenta si no lo va a poner a jugar. “Es un tema delicado, no me cabe pensar que un entrenador va a tirar piedras para su casa (no va ir en contra de su equipo) y, en ese sentido, futbolistas y técnicos deben estrangular sentimientos y cumplir con su trabajo”.

Daniel Colombo, facilitador y máster coach argentino, explica que este problema de egos sucede cuando alguien que era muy productivo deja de sentirse importante y quiere llamar la atención para que se den cuenta de que es indispensable. “Esto aumenta si ve amenazado su puesto por otro deportista que sea de mayor agrado para el estratega”.

No obstante, explica que los entrenadores igual quieren ejercer un poder supremo, demostrar que son los que tienen el control y no hay nadie por encima de ellos. “El problema ahí es que el deporte generalmente es una construcción colectiva y debe de ser una relación recíproca”.

El técnico antioqueño Luis Fernando Suárez indica que no debe haber imposiciones en la relación técnico-jugador. “Por ejemplo, un futbolista no debe imponer su titularidad porque uno como director tiene la potestad para tomar las decisiones que crea correctas. Si un entrenador considera que un futbolista rinde mejor que otro y saca resultados positivos, no debe estar equivocado y eso lo tiene que entender el dirigido” .