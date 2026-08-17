Jhon Lucumí fue presentado en la Juventus de Turín y apunta a ser titular; ¿cuándo debutará?

Este lunes 17 de agosto, la Juventus, el club más ganador de la Serie A italiana, oficializó la llegada del defensor central colombiano, Jhon Janer Lucumí. El zaguero de 28 años de edad se realizó los exámenes médicos el fin de semana para cerrar una negociación que se dio desde la Copa del Mundo 2026, torneo que impulsó a la “Vecchia Signora” a fichar al colombiano de forma definitva. Si bien antes de la cita orbital el conjunto blanquinegro ya tenía a Lucumí en carpeta, no fue hasta ver su nivel en los grandes escenarios que decidieron ir con toda por el cafetero. El negocio entre Juventus y Bologna, equipo de donde procede Jhon, se cerró en 20 millones de euros más 2 millones en variables por rendimiento del jugador.

Durante la semana se especuló en un posible canje por Juan David Cabal o Teun Koopmeiners más dinero por la ficha del canterano del Deportivo Cali, sin embargo, lograron llegar a un acuerdo las dos instituciones para que el central de la selección Colombia se vista de “Bianconeri” y defienda a la Juventus durante los próximos cuatro años. “Un nuevo fichaje enriquece la plantilla a disposición del entrenador Luciano Spalletti: Jhon Lucumí se convierte oficialmente en nuevo jugador de la Juventus y firma un contrato que lo vinculará a nuestro club hasta el 30 de junio de 2030″, dice el comunicado oficial del club italiano. Lucumí se convierte así en el cuarto colombiano en fichar por la Juventus, detrás de Juan Guillermo Cuadrado, Juan David Cabal y Andrés Tello, aunque este último no disputó minutos con la camiseta del club. Su adquisición tiene el visto bueno del entrenador, Luciano Spalletti, quien contará con él de cara a la temporada en Serie A, Coppa Italia y Europa League.

Titularidad casi asegurada

Según la prensa italiana, Lucumí llega para hacer dupla central con el brasileño Gleison Bremer, quien en las últimas temporadas se consolidó como uno de los pilares del fondo juventino. Jhon Janer pelearía el puesto de entrada con Lloyd Kelly, un central inglés que llegó a la “Juve” desde el Bournemouth inglés. En esta misma pelea podría entrar el otro colombiano, Juan David Cabal. En 2022, cuando fichó por el Bologna por ocho millones de euros procedente del Genk de Bélgica, el zaguero fue descrito como fuerte físicamente, habilidoso, con buen pase y, en especial, muy seguro en el fondo. Estas características son fundamentales para Luciano Spalletti, quien en la temporada 2022/23 fue campeón de Italia con el Napoli, teniendo como fuerte la dupla central conformada por Kalidou Koulibaly y Kim Min-Jae. No se puede afirmar que el vallecaucano será parte del once inicialista de entrada, aunque todo indica que sí lo sería. Otro de los puntos a destacar aquí es que la Juventus puede jugar con línea de 4 o de 3 en el fondo, en cualquiera de los dos esquemas, Jhon Janer haría las veces de zaguero por izquierda.

¿Cuándo debutaría?

La Juventus tendrá este lunes 17 de agosto el clásico partido amistoso de pretemporada contra la Juventus Next Gen, su filial. Puede que Lucumí tenga minutos en este partido preparatorio, sin embargo, el verdadero debut en competencia está programado para el próximo domingo 23 de agosto, cuando inicie la liga italiana para el conjunto de Spalletti. El primer escollo que deberá saltar la Juventus en busca de su primer título liguero desde el 2020 será en Roma contra Frosinone el domingo a las 11:30 a.m., hora de Colombia, con transmisión de Disney+. Se espera que para el primer reto de la temporada, Lucumí se encuentre en óptimas condiciones después de lo que fue su exigente temporada que culminó con el Mundial de Norteamérica.

Un legado que dejó Cuadrado

Es real que no son muchos los colombianos que jugaron en el equipo blanquinegro más ganador de ligas en Italia, pero hubo uno que dejó una huella imborrable y que incluso fue capitán de la escuadra turinesa, Juan Guillermo Cuadrado. Cuadrado llegó al conjunto italiano en 2015 y desde entonces se cansó de ganar títulos con la Juve hasta su salida en 2023. El colombiano jugó 314 partidos con la “Vecchia Signora”, anotó 29 goles, entre ellos dos olímpicos, y ganó 11 títulos entre ligas y copas locales. Llegó a la final de la Champions en 2017, pero se fue expulsado al minuto 81 y cayeron ante el Real Madrid.

El Cali se verá beneficiado

Según la ley de la FIFA que ampara a los clubes formadores de un jugador, cuando este es transferido antes de culminar su contrato, le corresponde a todos los clubes de su pasado el 5%. Como son cuatro equipos por donde pasó Lucumí, entre ellos el Cali, su club formador en divisiones menores, a los “Azucareros” les correspondería 1 millón de euros como parte de los derechos de formación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea también: Matheus Uribe cambió los guayos por la solidaridad: así fue su visita al Chocó