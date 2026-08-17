Matheus Uribe cambió los guayos por la solidaridad: así fue su visita al Chocó

En medio de la difícil situación que atraviesan varias comunidades del Chocó tras el terremoto, Matheus Uribe decidió ir más allá de los mensajes de solidaridad y llevó su apoyo directamente a los damnificados.

El volante de Atlético Nacional viajó junto a su familia y amigos hasta el corregimiento de La Molana, donde entregó ayudas a las personas afectadas por la emergencia, sumándose a las muestras de respaldo que han impulsado varios deportistas colombianos en los últimos días.

Sin embargo, su visita no se limitó a la entrega de elementos de primera necesidad. Uribe también quiso compartir tiempo con los habitantes del sector y, especialmente, con los niños que han tenido que afrontar las consecuencias de la tragedia.

Uno de los instantes más conmovedores de la jornada llegó cuando el mediocampista tomó un balón de fútbol y comenzó a jugar con los pequeños de la comunidad.