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¿Cuál es la situación de Jorman Campuzano en Nacional?

Jorman Campuzano avanza en su recuperación, pero Nacional decidió no arriesgarlo mientras persistan las molestias en su tobillo y espera que esté al 100 % antes de su regreso

  • Jorman Campuzano va por buen camino. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Jorman Campuzano va por buen camino. FOTO Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Nacional ha decidido manejar con cautela la recuperación de Jorman Campuzano. El volante continúa avanzando después de sufrir un golpe en el tobillo, pero todavía no está en condiciones físicas óptimas para regresar a la competencia. Aunque Campuzano ha mostrado una evolución positiva en los entrenamientos y las pruebas de dolor han entregado mejores sensaciones, todavía siente molestias. La decisión del cuerpo técnico, con el aval del departamento médico, ha sido no forzar su regreso para evitar que una lesión que hoy es controlable pueda convertirse en un problema mayor.

Entienden que arriesgarlo en este momento podría terminar siendo contraproducente. Si el tobillo recibe un nuevo impacto mientras todavía existe dolor, la molestia podría aumentar considerablemente y el equipo terminaría perdiendo al jugador durante un periodo más largo. Por eso, el cuerpo técnico han optado por darle tiempo. La apretada programación también ha permitido que Campuzano tenga algunos días adicionales para recuperarse.

El compromiso del futbolista ha sido otro aspecto destacado durante este proceso. Campuzano ha asistido de manera constante al Centro de Alto Rendimiento, ha cumplido con las sesiones de fisioterapia y ha realizado los ejercicios establecidos para acelerar su recuperación.

Además, por iniciativa del propio jugador y con autorización de Lucas González, el volante ha venido realizando algunos trabajos con la categoría Sub-20 de Nacional. La idea es que pueda recuperar sensaciones futbolísticas de manera progresiva, sin someterlo todavía a la exigencia de un partido oficial del primer equipo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le sucede a Jorman Campuzano?
Campuzano se recupera de un golpe en el tobillo y todavía presenta algunas molestias, por lo que no está al 100 % físicamente.
¿Por qué Nacional decidió no arriesgarlo?
Porque forzar su regreso podría aumentar el dolor y agravar la lesión, lo que terminaría provocando una ausencia más prolongada.
¿Cómo avanza la recuperación de Campuzano?
El volante realiza fisioterapia, ejercicios de recuperación y trabajos con la Sub-20, con el objetivo de recuperar progresivamente su condición física.
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