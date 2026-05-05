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Juan Guillermo Cuadrado y el costo de ser una “apuesta poco acertada” tras el descenso del Pisa, ¿el ocaso de un referente?

Con 15 partidos perdidos por lesión y un aporte goleador mínimo, el paso de Juan Guillermo Cuadrado por el Pisa se resume como una “apuesta poco acertada”, según medios italianos. Un presente difícil que no resumiría su carrera.

  • Con solo 532 minutos disputados, el volante no pudo cumplir el rol de mentor y referente en el campo que la directiva le asignó al inicio del curso 2025-2026. FOTO Getty
    Con solo 532 minutos disputados, el volante no pudo cumplir el rol de mentor y referente en el campo que la directiva le asignó al inicio del curso 2025-2026. FOTO Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El experimento de veteranía en el Stadio Arena Garibaldi terminó en una “fractura” para una afición en el fútbol del viejo continente. Lo que inició como una apuesta de jerarquía por parte de la directiva, se transformó en el epílogo de una temporada para el olvido.

Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en Italia: el Pisa cayó de local y descendió a la Serie B de manera tempranera

La caída del Pisa a la Serie B tiene un nombre propio en el centro de las críticas tras confirmarse su descenso: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, de 37 años, cuya presencia fue más nominal que efectiva en un curso marcado por las molestias físicas.

De la jerarquía a la “apuesta poco acertada”

Al inicio de la campaña 2025-2026, las expectativas eran diametralmente opuestas a la realidad actual. Giovanni Corrado, director general del club, proyectó al colombiano y a Raúl Albiol como las figuras tutelares de una plantilla con exceso de juventud.

“Albiol y Cuadrado tendrán que ser los mentores de un grupo muy joven. La calidad humana del equipo es muy alta, y dos jugadores como ellos realzan aún más este valor”, afirmó el directivo tras concretar los fichajes.

No obstante, el diagnóstico de la prensa especializada italiana tras consumarse el descenso es tajante. Según publicó Tutto Mercato Web, el rendimiento del colombiano se diluyó entre constantes pasos por las lesiones. “Dos apuestas poco acertadas que impactaron negativamente la difícil temporada del Pisa, que culminó con el descenso”, detallaron este 5 de mayo.

El peso de las lesiones en cifras

¿Tuvo mala suerte? El impacto de Cuadrado en el esquema de Oscar Hiljemark —quien asumió el mando en la jornada 24 tras la salida de Alberto Gilardino— fue insuficiente.

El volante sumó apenas 532 minutos distribuidos en 19 apariciones oficiales (17 en Serie A y dos en Copa Italia). Su único aporte directo en el marcador fue un gol ante el AC Milán.

Y es que el historial clínico del jugador de 37 años fue el principal obstáculo. Cuadrado se ausentó en 15 compromisos debido a complicaciones físicas.

Una lesión en el muslo lo marginó durante varios meses en el tramo central de la liga, y un reincidente problema muscular tras su reaparición en la jornada 26 terminó por sentenciar su continuidad competitiva.

En el cierre del campeonato, su presencia fue testimonial, sumando solo 9 minutos ante Lecce y 10 frente a Parma.

Una trayectoria europea que choca con el presente difícil de Cuadrado

La llegada de Cuadrado al Pisa pretendía capitalizar una de las carreras más sólidas de un sudamericano en el fútbol italiano. Con más de una década en la élite, el nacido en Necoclí acumuló un palmarés envidiable que incluye:

-Juventus: 11 títulos locales (5 Scudettos, 4 Copas Italia y 2 Supercopas).

-Inter de Milán: 1 Scudetto.

-Experiencia continental: más de 50 partidos en la Uefa Champions League y un breve paso por el Chelsea de la Premier League.

Tambien pasó por equipos como DIM (del cual salió al exterior), Udinese, Lecce, Fiorentina y Atalanta. A pesar de este bagaje, el contrato del colombiano vence el próximo mes de junio bajo un clima de cuestionamientos.

Con el descenso sentenciado, al volante le restan tres compromisos antes de cerrar su vínculo, iniciando este domingo 10 de mayo a las 8:00 a.m. (hora colombiana) ante Cremonese en el Stadio Giovanni Zini. ¿Regresará al fútbol colombiano a mitad de año?

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