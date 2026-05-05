EPM reporta ingresos por $9,1 billones en el primer trimestre de 2026 pese a entorno económico desafiante

El Grupo EPM reportó ingresos consolidados por $9,1 billones durante el primer trimestre de 2026, acompañado de un Ebitda de $2,7 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, según su más reciente informe financiero. Aunque se observó una disminución moderada en los ingresos (3%) tanto a nivel consolidado como en la compañía matriz (2%), el comportamiento fue similar en ambos casos, reflejando un entorno retador para el sector de servicios públicos. Y es que el desempeño del Grupo EPM se dio en medio de un contexto económico complejo. En Colombia, el incremento del salario mínimo presionó la inflación y elevó las tasas de interés, mientras que a nivel internacional las tensiones geopolíticas impactaron los precios de materias primas y aumentaron la volatilidad de los mercados financieros. Conozca: Primera comunidad energética en Medellín ya opera: Unergy y EPM estrenan modelo de energía solar compartida en Colombia A pesar de este panorama, la compañía destacó la solidez de su operación y la disciplina financiera como factores clave para sostener resultados positivos. “Logramos mantener una fuerte generación de caja y un adecuado resultado, gracias al control de costos, la optimización de procesos y un portafolio diversificado”, afirmó el gerente de EPM, John Maya Salazar.

A pesar de este panorama, la compañía destacó la solidez de su operación y la disciplina financiera como factores clave para sostener resultados positivos. “Logramos mantener una fuerte generación de caja y un adecuado resultado, gracias al control de costos, la optimización de procesos y un portafolio diversificado”, afirmó el gerente de EPM, John Maya Salazar.

Venta de UNE y su impacto en los resultados

Los resultados del trimestre incluyen la ejecución de la venta de UNE en enero de 2026 por $2,1 billones, operación que generó una utilidad de $160.000 millones para EPM. La destinación de estos recursos y su cronograma de ejecución se encuentran actualmente en proceso de definición por parte de la junta directiva de la empresa. De otro lado, la composición del Ebitda evidenció el peso estratégico de los distintos negocios del Grupo. El 40% provino de la generación de energía, seguido por el 39% de la distribución. En menor medida, el 20% correspondió a servicios de acueducto, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos; el 3% a transmisión de energía y el 1% al negocio de gas natural, mientras que el segmento “Otros” observó un -3 %. A nivel geográfico, el 82% del Ebitda se generó en Colombia, mientras que Guatemala aportó el 7%, Chile el 5%, Panamá el 4%, El Salvador el 1% y México junto con Bermudas el 1% restante. Además, el Grupo EPM mantuvo un manejo responsable de su deuda durante el periodo. El indicador Deuda/Ebitda se ubicó por debajo del límite establecido, mientras que las coberturas del servicio de la deuda alcanzaron 3,05 para el Grupo y 3,71 para EPM matriz. Estos niveles reflejan la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones financieras y sostener su estabilidad a largo plazo. Entérese: ¿Por qué se hunde el barrio Los Ángeles? En dos semanas van dos emergencias por cráteres que se abren bajo el pavimento

Generación de valor: impacto económico y social

Durante el primer trimestre de este año, el Grupo EPM generó un valor agregado de $6,1 billones, resultado de la operación de sus servicios públicos y la ejecución de proyectos en los territorios donde opera. De este total, $818.000 millones se destinaron al Estado y a las comunidades mediante impuestos, tasas y programas sociales. Además, $1,2 billones se dirigieron a proveedores y al sistema financiero, mientras que $3,1 billones se reinvirtieron en las empresas del Grupo para fortalecer la infraestructura. En materia laboral, $783.000 millones fueron destinados al pago de empleados, contribuyendo a la estabilidad de cientos de familias. Los resultados del primer trimestre confirman la capacidad del Grupo EPM para combinar eficiencia operativa con generación de valor económico, social y ambiental. La compañía destacó que la transferencia de buenas prácticas entre sus filiales y la diversificación del portafolio seguirán siendo pilares clave para enfrentar escenarios económicos cambiantes y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. Continúe leyendo: Gas importado ya cubrió el 25% del consumo en Colombia, sin El Niño y con embalses llenos

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