EPM reporta ingresos por $9,1 billones en el primer trimestre de 2026 pese a entorno económico desafiante

El Grupo EPM reportó ingresos consolidados por $9,1 billones durante el primer trimestre de 2026, acompañado de un Ebitda de $2,7 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, según su más reciente informe financiero.
Aunque se observó una disminución moderada en los ingresos (3%) tanto a nivel consolidado como en la compañía matriz (2%), el comportamiento fue similar en ambos casos, reflejando un entorno retador para el sector de servicios públicos.
Y es que el desempeño del Grupo EPM se dio en medio de un contexto económico complejo. En Colombia, el incremento del salario mínimo presionó la inflación y elevó las tasas de interés, mientras que a nivel internacional las tensiones geopolíticas impactaron los precios de materias primas y aumentaron la volatilidad de los mercados financieros.
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A pesar de este panorama, la compañía destacó la solidez de su operación y la disciplina financiera como factores clave para sostener resultados positivos.
“Logramos mantener una fuerte generación de caja y un adecuado resultado, gracias al control de costos, la optimización de procesos y un portafolio diversificado”, afirmó el gerente de EPM, John Maya Salazar.