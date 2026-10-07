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Un año, dos sueños y una fecha: la historia del 6 de octubre de Rengifo con Nacional y la Selección

Juan Manuel Rengifo vivió una noche inolvidable ante Perú: un año después de ser titular por primera vez con Nacional, debutó con la Selección Colombia y fue una de las figuras del triunfo 2-0.

  • Juan Manuel Rengifo hizo su debut con la Selección Colombia ante Perú. FOTO FCF
    Juan Manuel Rengifo hizo su debut con la Selección Colombia ante Perú. FOTO FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 43 minutos
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Juan Manuel Rengifo difícilmente podrá olvidar el 6 de octubre. Exactamente un año después de disputar su primer partido como titular con Atlético Nacional, el joven antioqueño cumplió otro de los grandes sueños de cualquier futbolista: debutó con la Selección Colombia.

Rengifo ingresó en el segundo tiempo del triunfo 2-0 sobre Perú y fue una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Su actuación confirmó las condiciones que ya había mostrado con Nacional y le permitió cerrar una fecha FIFA que significó un paso importante en su carrera.

“Hace un año justo hoy fue mi primer partido como titular en Nacional y un año después debutar con la Selección es un sueño”, manifestó el futbolista en declaraciones a Gol Caracol.

El mediocampista no dudó en compartir el mérito con las personas que lo han acompañado durante su proceso. Para él, este momento es el resultado de un camino en el que han sido fundamentales su familia, sus amigos, su pareja y todos los integrantes de Atlético Nacional que han contribuido a su formación.

“Todo ha sido gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a todos en Nacional, a todos los que me han enseñado. Gracias a ellos”, expresó.

Lorenzo le avisó antes del partido

Rengifo contó que Néstor Lorenzo ya le había comunicado antes del encuentro que tendría la posibilidad de ingresar en la segunda parte. El técnico quiso que el jugador estuviera concentrado desde el comienzo y analizara lo que estaba sucediendo en el terreno de juego.

“Antes del partido sabía que entraba en el segundo tiempo. Él me lo comunicó, me brindó esa confianza, de que estuviera preparado, de que estuviera analizando el juego, que hiciera lo que yo venía haciendo y que iba a fluir”, explicó.

La indicación le permitió vivir el primer tiempo con una misión clara: observar, entender el partido y prepararse para cuando llegara su oportunidad. Y el momento llegó durante el descanso.

Los recuerdos aparecieron en el entretiempo

Rengifo reconoció que cuando recibió la confirmación de que iba a entrar al campo, inevitablemente recordó todo lo que había vivido para llegar hasta allí.

“Cuando recibí la noticia en el entretiempo de que voy a entrar, uno se enfoca es en el partido y se le vienen las cosas a la cabeza de lo que ha pasado en el pasado”, relató.

Fue un momento especial para un jugador que hace apenas un año comenzaba a consolidarse como titular en Nacional y que ahora tenía la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

“Había mucha ansiedad desde por la mañana”

El debut no estuvo exento de nervios. Rengifo confesó que desde las primeras horas del día sintió la ansiedad propia de quien sabe que está ante una oportunidad trascendental.

“Había mucha ansiedad desde por la mañana porque uno ve la oportunidad en un partido de poder ayudar, brindarle algo al equipo”, contó.

Sin embargo, esa ansiedad terminó transformándose en energía cuando recibió la oportunidad de ingresar. Rengifo respondió con personalidad y ayudó a Colombia a cerrar con una victoria una fecha FIFA en la que Néstor Lorenzo probó varias caras nuevas.

“Gracias a Dios, con un gran esfuerzo de todos, darle la victoria al país”, concluyó.

Para Rengifo, el triunfo sobre Perú significó mucho más que una victoria. Fue la confirmación de que su crecimiento en Atlético Nacional le abrió las puertas de la Selección y el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Hace un año daba un paso importante en Nacional; ahora, apenas 12 meses después, ya puede decir que es internacional con Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hizo especial el debut de Juan Manuel Rengifo con Colombia?
El volante debutó exactamente un año después de disputar su primer partido como titular con Atlético Nacional. Además, tuvo una destacada actuación en el triunfo 2-0 sobre Perú.
¿Cuándo supo Rengifo que iba a ingresar al partido?
Néstor Lorenzo le comunicó antes del encuentro que entraría en el segundo tiempo. El técnico le pidió que estuviera preparado, analizara el juego y mantuviera las características que había mostrado en Nacional.
¿Cómo vivió Rengifo las horas previas a su debut?
Reconoció que tuvo mucha ansiedad desde la mañana porque sabía que podía recibir la oportunidad de ayudar a Colombia. Sin embargo, cuando llegó el momento de entrar, se concentró en el partido y respondió con una buena actuación.
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