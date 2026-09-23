“Estamos preocupados”: Amaranto Perea habló después de la tercera lesión de Juanfer Quintero en 2026, ¿cuándo volverá?

El DIM no podrá contar con sus dos refuerzos más rimbombantes para el próximo fin de semana. Ni Juanfer Quintero, que salió lesionado el martes en la victoria 2-1 contra Jaguares en el Atanasio; ni Jackson Martínez, quien aún no ha llegado al país para unirse al grupo –está en Portugal–, serán tenidos en cuenta para la visita a Junior.
Quintero jugó 41 minutos en el duelo de la fecha 11. Tuvo un buen rendimiento en cancha. Sin embargo, un problema en el muslo de la pierna izquierda lo obligó a pedir el cambio. Pocos minutos después fue visto con una bolsa de hielo amarrada en la zona, mientras estaba en el banco de suplentes del Atanasio.