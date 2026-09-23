“Estamos preocupados”: Amaranto Perea habló después de la tercera lesión de Juanfer Quintero en 2026, ¿cuándo volverá?

El DIM no podrá contar con sus dos refuerzos más rimbombantes para el próximo fin de semana. Ni Juanfer Quintero, que salió lesionado el martes en la victoria 2-1 contra Jaguares en el Atanasio; ni Jackson Martínez, quien aún no ha llegado al país para unirse al grupo –está en Portugal–, serán tenidos en cuenta para la visita a Junior. Quintero jugó 41 minutos en el duelo de la fecha 11. Tuvo un buen rendimiento en cancha. Sin embargo, un problema en el muslo de la pierna izquierda lo obligó a pedir el cambio. Pocos minutos después fue visto con una bolsa de hielo amarrada en la zona, mientras estaba en el banco de suplentes del Atanasio.

“No nos queremos adelantar, pero sí estamos preocupados. Esperemos que solo sea el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido, aunque uno ahora ya no sabe porque con Fabra se pensó que estaría 3 meses fuera y está evolucionando bien. Esperemos que no sea tanto tiempo y Juanfer vuelva a estar pronto con nosotros”, aseguró Amaranto Perea.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Juanfer en 2026?

Esta es la tercera lesión que reporta Quintero en lo que va del 2026. Todas, por el momento, han sido musculares. Antes del Mundial de Norteamérica, en abril, sufrió un desgarro de primer grado en el psoas de la pierna izquierda que lo tuvo fuera de las canchas durante 17 días. En febrero, por su parte, sufrió otro problema muscular que lo dejó sin jugar 14 días y le llevó a perderse dos encuentros con River Plate. Quinterito, además, tuvo una leve lesión en la rodilla izquierda durante su paso por América de Cali a finales de mayo del 2025.

Aquella vez, el futbolista antioqueño, de 33 años, tuvo una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El hecho, paradójicamente, ocurrió en un duelo contra el DIM válido por la primera fecha de los cuadrangulares del Apertura de esa temporada.

En el seno del Medellín, donde antes de que termine esta semana le harán los exámenes pertinentes al jugador para determinar la gravedad de la lesión, anhelan que regrese pronto.

Los rojos tienen por delante, antes de que termine septiembre, dos juegos: el emparejamiento con Junior del fin de semana y el duelo ante Millonarios por la fecha 4 que se disputará en el Atanasio. En octubre, las acciones empezarán el lunes 5 de ese mes, cuando reciban a Independiente Santa Fe por la jornada 13. Quizás, para esos días, el cuadro rojo ya cuente con el regreso de Juanfer Quintero. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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