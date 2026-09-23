¿La Tierra está cambiando de forma? Así se está dando la metamorfosis invisible de nuestro planeta

Aunque bajo nuestros pies la superficie terrestre parece un cimiento inamovible, el planeta se encuentra en una continua y acelerada transformación geométrica.
Y no, no es el video que salió hace varios meses de la Nasa que “mostraba el globo terráqueo deformado” y que se hizo viral. No, ese video se trató de un “geoide”, la forma que adoptaría la superficie de un océano debido al campo gravitatorio terrestre.
Lo que se conoció recientemente fue un estudio liderado por el geólogo Christopher Kotsakis, de la Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia), y publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, que analizó más de dos décadas de registros de la red del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) entre 1997 y 2015.
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A diferencia de lo que por muchos años imaginamos, que esta Tierra era una esfera perfecta, nuestro planeta es un cuerpo elástico que se deforma de manera constante por las fuerzas físicas y los desplazamientos de masa a escala global; por lo menos eso dice la investigación.
Entonces, con esta información, los científicos comprobaron que las regiones polares se están elevando progresivamente, pasando de una velocidad de ascenso de 0,5 milímetros al año a finales de los años noventa a casi 1 milímetro anual hacia el año 2015 y, en contraste, las latitudes bajas y tropicales alrededor del ecuador registran un hundimiento o “subsidencia de magnitud equivalente”.