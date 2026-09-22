Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Video | El DIM pierde a su figura: Juanfer Quintero salió lesionado del Atanasio en el duelo contra Jaguares

El futbolista antioqueño, de 33 años, salió cuando iban 40 minutos del duelo contra los cordobeses.

  • Juan Fernando Quintero ha figurado con el Medellín en el Clausura 2026. Suma un gol. Foto: Camilo Suárez
    Juan Fernando Quintero ha figurado con el Medellín en el Clausura 2026. Suma un gol. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Cuando terminó de quitarse la cinta de capitán del DIM, el futbolista antioqueño Juan Fernando Quintero lanzó un pedazo de venda que tenía en la mano hacia el piso. Fue la manera que encontró el volante, de 33 años, para expresar la frustración que le produjo salir lesionado del Atanasio Girardot en el duelo entre Medellín y Jaguares de Córdoba.

Corría el minuto 40. Juanfer, que volvió al cuadro rojo para el segundo semestre de este año, abandonó la cancha cuando después de sentir un leve dolor en el muslo de la pierna izquierda, su perfil hábil.

Por el momento no se sabe mucho sobre la gravedad de la lesión. Sin embargo, todo apunta a que Quintero salió de la cancha, por pedido propio, por prevención. En lugar del futbolista nacido y criado en la Comuna 13 de Medellín, ingresó el atacante antioqueño, también criado en el occidente de la capital de Antioquia, Yony González.

De acuerdo con información compartida por Óscar Tobón, corresponsal de Win Sports en Medellín, Juanfer sintió la molestia cuando pateó una pelota con dirección al arco del equipo cordobés. Seguramente, Quintero no viajará con el plantel de El Poderoso a Barranquilla para el partido del fin de semana.

Esta es la segunda lesión que sufre Quintero en lo que va del 2026. En abril de este año, cuando jugaba en River Plate de Argentina, sufrió un desgarro muscular de primer grado en el psoas (músculo ubicado en la cadera) de su pierna izquierda.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos