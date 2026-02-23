Jugador de Llaneros está involucrado en un accidente que dejó un muerto; la familia de la víctima pide justicia

Un nuevo escándalo se ha presentado en el fútbol colombiano; esta vez, el protagonista es un jugador de Llaneros, el equipo de Villavicencio, quien al parecer está involucrado en un accidente de tránsito que dejó una persona muerta.
Marlon Sierra es señalado de ser el conductor de un vehículo que ocasionó un accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Ángel María León Ladino, un vigilante que se movilizaba en su bicicleta para el lugar de trabajo, cuando fue embestido por un carro y perdió la vida.