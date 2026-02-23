Primero la familia: técnico deja su cargo a cuatro meses del Mundial por enfermedad de su hija

A cuatro meses de su primera participación en un Mundial de fútbol, Curazao afrontará la cita (11 junio-19 julio) sin su seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, que ha dejado el cargo por motivos familiares, anunció este lunes la federación de esta pequeña isla caribeña.

“Dick Advocaat ha dimitido con efecto inmediato de su cargo de seleccionador de Curazao”, anunció la Federación en sus redes sociales, explicando que el técnico de 78 años “va a dedicar toda su atención a su hija, que sufre problemas de salud”.

Lea también: Colombia tiene delanteros de sobra: ¿por qué Lorenzo quiere arriesgarse con Falcao? ¿Homenaje o error deportivo?

Citado en el comunicado, el técnico añadió: “Siempre he dicho que la familia va antes que el fútbol. Por lo tanto, es una decisión natural”.

“Pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas. Considero que la clasificación del país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la directiva que creyeron en nosotros”, añadió.