Primero la familia: técnico deja su cargo a cuatro meses del Mundial por enfermedad de su hija

El entrenador logró clasificar por primera vez a esta nación, sin embargo, una situación familiar lo obligó a dejar el cargo. Este sería su reemplazo.

    Pese a lograr llevar por primera vez a este territorio a una cita orbital, el técnico neerlandés ha decidido dejar su cargo por temas familiares. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

A cuatro meses de su primera participación en un Mundial de fútbol, Curazao afrontará la cita (11 junio-19 julio) sin su seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, que ha dejado el cargo por motivos familiares, anunció este lunes la federación de esta pequeña isla caribeña.

“Dick Advocaat ha dimitido con efecto inmediato de su cargo de seleccionador de Curazao”, anunció la Federación en sus redes sociales, explicando que el técnico de 78 años “va a dedicar toda su atención a su hija, que sufre problemas de salud”.

Lea también: Colombia tiene delanteros de sobra: ¿por qué Lorenzo quiere arriesgarse con Falcao? ¿Homenaje o error deportivo?

Citado en el comunicado, el técnico añadió: “Siempre he dicho que la familia va antes que el fútbol. Por lo tanto, es una decisión natural”.

“Pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas. Considero que la clasificación del país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la directiva que creyeron en nosotros”, añadió.

Advocaat, que dirigió en tres ocasiones a la selección de los Países Bajos y acumuló experiencias por todo el mundo, logró dirigir a la modesta selección caribeña a su primera participación en una fase final mundialista.

Invicta en su campaña de clasificación, la isla se convirtió en el territorio más pequeño jamás clasificado para un Mundial, con una superficie de 444 km² y algo menos de 160.000 habitantes.

Advocaat será sustituido al frente de la selección por otro neerlandés, Fred Rutten, que ha entrenado al FC Twente, al PSV, al Feyenoord y al Schalke 04.

Curazao se enfrentará en el grupo E del Mundial a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

Curazao, la selección más pequeña en la historia del Mundial, y los combinados "pequeños" que lograron un cupo para 2026; ¿cuál fue la clave?

*Con información de AFP

