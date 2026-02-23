Nike lidera el mercado global de tenis: aquí las marcas más vendidas

La industria global del calzado mantiene una dinámica de resiliencia en medio de la incertidumbre mundial que desataron los aranceles del presidente Donald Trump en 2025. En un reciente ranking de las marcas de tenis más vendidas del mundo, se reveló que las marcas estadounidenses y alemanas lideran el mercado.

A la cabeza se ubica Nike, con 62 años en el mercado, y cuenta con unos ingresos por 31.000 millones de dólares. Los conocedores del mercado sostienen que la marca norteamericana es el líder absoluto del mercado. Sus cajas registradoras alrededor del mundo doblan en ventas frente a su competidor más cercano.

Y no es para menos: de acuerdo con datos del centro de estadística Statista, 18 de cada 100 zapatillas deportivas que se compran en el mundo son de la marca Nike.

Aun así, no todo es color de rosa para dicho productor de calzado. Su acción se desplomó 21,41% en el último año en Wall Street: pasó de negociarse en 80,28 dólares a 63,09 dólares al corte del 23 de febrero.

Las acciones de Nike caen en bolsa luego de que la compañía advirtiera que sus ventas retrocederán, afectadas principalmente por la debilidad en China y por un menor desempeño de la línea Converse.