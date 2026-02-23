x

Nike lidera el mercado global de tenis: aquí las marcas más vendidas

La industria global del calzado deportivo resiste la incertidumbre comercial, mientras Nike lidera ventas, enfrenta presiones bursátiles y nuevas marcas ganan terreno en el mercado mundial.

  • Nike y Adidas son las marcas de zapatos tenis más vendidas del mundo. FOTO: Depositphotos
El Colombiano
hace 7 horas
La industria global del calzado mantiene una dinámica de resiliencia en medio de la incertidumbre mundial que desataron los aranceles del presidente Donald Trump en 2025. En un reciente ranking de las marcas de tenis más vendidas del mundo, se reveló que las marcas estadounidenses y alemanas lideran el mercado.

A la cabeza se ubica Nike, con 62 años en el mercado, y cuenta con unos ingresos por 31.000 millones de dólares. Los conocedores del mercado sostienen que la marca norteamericana es el líder absoluto del mercado. Sus cajas registradoras alrededor del mundo doblan en ventas frente a su competidor más cercano.

Y no es para menos: de acuerdo con datos del centro de estadística Statista, 18 de cada 100 zapatillas deportivas que se compran en el mundo son de la marca Nike.

Aun así, no todo es color de rosa para dicho productor de calzado. Su acción se desplomó 21,41% en el último año en Wall Street: pasó de negociarse en 80,28 dólares a 63,09 dólares al corte del 23 de febrero.

Las acciones de Nike caen en bolsa luego de que la compañía advirtiera que sus ventas retrocederán, afectadas principalmente por la debilidad en China y por un menor desempeño de la línea Converse.

Adidas, el segundo del mercado

En el segundo lugar se encuentra la marca alemana Adidas, que reporta 15.000 millones de dólares anuales, según información de Statista y Bloomberg. Para la empresa han sido clave sus colaboraciones con atletas, la ejecución directa al consumidor y la innovación constante en producto. Solo para tener una idea, en el tercer trimestre de 2025 sus ganancias repuntaron un 58,5%.

Al tercer lugar se trepó Skechers. La marca registra alrededor de 8.900 millones de dólares en ingresos, demostrando que una estrategia enfocada en la comodidad y respaldada por eficiencia operativa puede competir frente a jugadores centrados en el rendimiento deportivo.

¿Qué marcas fortalecen su posicionamiento premium y colaborativo?

New Balance, con 6.500 millones de dólares, ha consolidado su posicionamiento premium, mientras que Puma, con 5.100 millones de dólares, evidencia cómo la revitalización de marca y las colaboraciones estratégicas pueden acelerar el crecimiento.

En materia de arquitectura de portafolio, Deckers alcanza 4.900 millones de dólares, apalancando el desempeño de HOKA junto con UGG para equilibrar rendimiento y exposición al estilo de vida. De forma similar, Wolverine Worldwide, con 2.200 millones de dólares, distribuye el riesgo entre marcas como Merrell y Saucony mediante una estructura multimarca.

¿Qué papel juega China?

Desde Asia, Anta Sports, con 4.400 millones de dólares, y Li Ning, con 2.000 millones de dólares, reflejan el ascenso de líderes nacionales con ambición global y creciente influencia en el mercado internacional.

Entre los especialistas que continúan escalando destaca Crocs, con 3.900 millones de dólares, que pasó de un nicho de comodidad a relevancia global. Asics, con 3.500 millones de dólares, mantiene su credibilidad técnica, mientras que On, con 2.500 millones de dólares, demuestra que una propuesta de rendimiento basada en innovación y precios premium puede desafiar a compañías consolidadas.

