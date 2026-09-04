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Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid: Simeone espera goles del argentino

Tras el frustrado traspaso al Barcelona, Diego Simeone ve en Julián Álvarez una oportunidad de crecimiento personal y espera que recupere su mejor versión con Atlético.

  • Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid después de que el club rojiblanco rechazara su traspaso al Barcelona. FOTO AFP
    Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid después de que el club rojiblanco rechazara su traspaso al Barcelona. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, consideró este viernes que la situación vivida por Julián Álvarez con su frustrado traspaso al Barcelona es una oportunidad de “aprendizaje puro” para el jugador.

“Posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido liguero del domingo contra el Athletic Club.

El Cholo explicó que para él “la vida está llena de oportunidades” y es un aprendizaje continuo.

La Araña, que había mostrado su deseo de salir del club, seguirá en el Atlético tras finalizar el mercado estival de fichajes el martes y negarse los rojiblancos a traspasarlo al Barcelona.

“Tiene la oportunidad de que, en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz”, explicó Simeone.

“Eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles”, aseguró Simeone.

El técnico rojiblanco afirmó que Julián “está entrenando muy bien” y viajará convocado para enfrentarse al Athletic Club en la cuarta fecha liguera, este domingo, desde las 9:15 a.m.

El delantero argentino vuelve a estar convocado con los rojiblancos tras ser baja en la victoria contra el Sevilla (3-1) del sábado pasado, después de que el jugador no entrenara dos días la semana pasada por una indisposición.

En las tres jornadas ligueras disputadas hasta ahora, Álvarez sólo jugó unos minutos en el empate 2-2 contra el Villarreal en el Metropolitano el 23 de agosto, en el que fue abucheado por los aficionados rojiblancos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Julián Álvarez no fue transferido al Barcelona?
Julián Álvarez no fue transferido al Barcelona porque el Atlético de Madrid se negó a traspasarlo antes del cierre del mercado de fichajes de verano.
¿Julián Álvarez seguirá jugando en el Atlético de Madrid?
Sí. Tras finalizar el mercado de fichajes, el delantero argentino continuará en el Atlético de Madrid.
¿Qué dijo Diego Simeone sobre la situación de Julián Álvarez?
Simeone consideró que la situación puede convertirse en una oportunidad de “aprendizaje puro” para Álvarez y ayudarlo a afrontar mejor las circunstancias que debe resolver internamente.
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