Colombia avanzó en normativa para que EE. UU. baje a cero el arancel de 12,5% por trabajo forzoso

Las compañías exportadoras colombianas podrían recibir una buena noticia en los próximos días. Estados Unidos estaría evaluando bajar el arancel de 12,5% aplicado a determinados productos, una medida que aplicaba para mercancía fabricada en trabajo forzoso.
La posibilidad fue revelada durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores, donde Díaz señaló que la información que ha recibido apunta a que el gravamen podría ser eliminado.
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“La información que tengo es que ese arancel del 12,5% podría bajar a cero”, afirmó Díaz durante el encuentro empresarial.
De acuerdo con el dirigente, la eventual eliminación del arancel beneficiaría a 1.751 compañías exportadoras colombianas, principalmente de sectores en los que la mano de obra tiene un peso importante dentro de la producción.