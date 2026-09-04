Un delantero colombiano de 18 años de edad llega al Brujas de Bélgica; ¿de quién se trata?

La renovación colombiana en el fútbol internacional continúa, esta vez, con una exportación al fútbol de Bélgica. Los criollos son apetecidos en el fútbol belga por su capacidad física y riqueza técnica. Por allí han pasado Daniel Muñoz o Carlos Cuesta en el último tiempo, quienes triunfaron en el Genk.
Ahora, llega un nuevo jugador al Brujas, el club más laureado del fútbol belga. Kevin Ángulo, delantero centro de 18 años de edad y canterano del América de Cali, llega a este club en condición de cedido por un año. Ángulo, que es una de las joyas de las divisiones menores escarlatas, nunca se consolidó como titular, no obstante, su portento físico de 1,87 metros de estatura y la reputación de goleador en las ligas amateur lo aproximaron al fútbol internacional.