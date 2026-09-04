Un delantero colombiano de 18 años de edad llega al Brujas de Bélgica; ¿de quién se trata?

La renovación colombiana en el fútbol internacional continúa, esta vez, con una exportación al fútbol de Bélgica. Los criollos son apetecidos en el fútbol belga por su capacidad física y riqueza técnica. Por allí han pasado Daniel Muñoz o Carlos Cuesta en el último tiempo, quienes triunfaron en el Genk. Ahora, llega un nuevo jugador al Brujas, el club más laureado del fútbol belga. Kevin Ángulo, delantero centro de 18 años de edad y canterano del América de Cali, llega a este club en condición de cedido por un año. Ángulo, que es una de las joyas de las divisiones menores escarlatas, nunca se consolidó como titular, no obstante, su portento físico de 1,87 metros de estatura y la reputación de goleador en las ligas amateur lo aproximaron al fútbol internacional.

Este semestre jugó 3 partidos con el cuadro rojo del Valle del Cauca, anotando un doblete contra Boyacá Chicó. Su llegada se dará inicialmente al Club NXT, equipo que juega en la segunda división de Bélgica y que oficia como filial de Brujas. Su paso por el NXT será de adaptación con miras a formar parte de la plantilla de Brujas el próximo año. Con este jugador, América ajustó la segunda salida de uno de sus canteranos en esta ventana de pases. El jugador Luis Mina, lateral por izquierda, se fue del cuadro americano con rumbo a Portugal. Quizá a “La Mecha” le falten detalles para ser superior en el FPC, sin embargo, el trabajo en sus canteras se está gestando de buena forma.

Nuevo delantero en el radar de la tricolor

Algo que históricamente le dio dolores de cabeza a la selección Colombia es la falta de gol en momentos importantes por parte de sus delanteros. Ahora, con jugadores en clubes de primer nivel en el Viejo Continente como Jhon Jader Durán, Camilo Durán, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, se les suma un nuevo “9” cafetero que tiene las condiciones para ser un delantero centro moderno. Sumado a los que están en Europa, hay atacantes como Kevin Viveros o Yoshan Valois que están haciendo las cosas bien en las ligas top de Sudamérica. Lea también: Amaranto Perea tomó la goleada del DIM ante Pereira con mesura: “tenemos que mejorar defensivamente” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: