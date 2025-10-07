Video | Al estilo de René Higuita: la increíble actuación de Kevin Mier en México

De amores y odios es la novela que vive cada fecha Kevin Mier en el Cruz Azul de México. Nunca se sabe qué traerá cada semana, unas veces es héroe y otras el villano, pero el guardameta colombiano siempre da de qué hablar.
Durante la fecha 12 de la Liga MX frente a Tigres, Mier mostró una fiereza y una confianza como nunca antes. Pero las opiniones siguen divididas, para muchos, Mier salvó al equipo, y para otros su exceso de confianza podría echarle a perder su carrera.
Lo cierto es que su similitud con René “el loco” Higuita es cada vez más palpable y deja la pregunta: ¿Tiene Kevin Mier exceso de confianza o es un loco incomprendido? Le contamos la ocasión en la que René Higuita también fue crucificado por su estilo de juego.