El Orgullo Paisa le dice sí al Clásico El Colombiano-2025

El Orgullo Paisa, equipo insignia del ciclismo colombiano y el más antiguo del país con 32 años de fundación, volverá a ser protagonista en el Clásico de ciclismo El Colombiano, certamen que en su próxima edición, en el Oriente antioqueño el 23 de noviembre, se vivirá bajo el formato de gran fondo.
Más que un equipo, el Orgullo Paisa es un símbolo. Desde hace décadas ha sido cuna de talentos que han llevado la bandera de Antioquia y de Colombia a las carreteras del mundo, pero también ha sabido evolucionar para trascender más allá de la competencia. Hoy, su misión no solo es sumar títulos, sino también inspirar, educar e integrar a la comunidad a través del deporte.
Lea: ‘Orgullo Paisa’, el equipo de ciclismo de más recorrido en el país
Desde campañas recientes, la escuadra, que cuenta con la dirección técnica de los expedalistas Álex Cano y Juan Pablo Suárez, ha fortalecido su faceta social y formativa, organizando eventos como su propio gran fondo y ciclopaseos en diferentes municipios, el más reciente en Copacabana, donde decenas de personas se unieron a la fiesta del pedal. Acciones que confirman que este conjunto pedalea también por las causas sociales y la promoción de hábitos saludables en la región.