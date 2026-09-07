Jhon Lucumí, figura de la Juventus ante Milán, habló sobre esta nueva etapa en su carrera; ¿qué dijo el central cafetero?

Para el defensor central, que es internacional con la selección Colombia, este compromiso sirvió como primer gran examen, pues su anterior partido ante el Parma fue muy correcto, sin embargo, la exigencia de los “Parmesanos” no es la misma que la del club milanista. Al final, el compromiso terminó 1-1 y Lucumí sumó acciones defensivas, ganando 4 duelos terrestres y 3 aéreos. Su portento físico le ayudó a marcar los tiempos en casi todos los aspectos del juego e incluso se vio fino con balón. Entregó 54 pases exitosos de 60 posibles, 27 de ellos, en territorio rival, formando parte del circuito ofensivo de los de Turín.

Con Lucumí en el terreno de juego, la Juventus dominó con el público a su favor, aunque la eficacia no se hizo presente en la “Vecchia Signora”. El equipo dirigido por Luciano Spalletti tuvo 14 remates, de los cuales 3 fueron atajados por Mike Maignan (arquero del Milán), quien terminó como una de las figuras del compromiso. Otra de las grandes figuras fue justamente el colombiano, pues Jhon Janer contuvo a Goncalo Ramos, flamante refuerzo del club “Rossoneri” que llegó por 75 millones de euros desde el PSG.

El defensor vallecaucano de 28 años de edad, Jhon Janer Lucumí, fue titular por segundo partido consecutivo con la Juventus, esta vez nada más ni nada menos que en el “Derby di Campioni” (Derbi de los Campeones) contra el AC Milán. El partido entre dos de los tres equipos más laureados del fútbol italiano tuvo cita en el Allianz Stadium de Turín, cancha donde el caleño jugó sus dos únicos partidos hasta el momento como “Bianconeri”.

Las figuras colombianas en este inicio de temporada en el fútbol europeo no son los goleadores, pues, a excepción de la mejoría de Luis Suárez en los últimos juegos con el Sporting CP, son los volantes y defensores los que más regularidad tuvieron en las primeras de cambio del balompié en el Viejo Continente. Con buenas presentaciones, jugadores como Jhon Lucumí , que es un defensor central, aumentan las expectativas de un equipo nacional más equilibrado.

Previo al compromiso que lo consolida de a poco como parte de la dupla central titular de la Juventus junto a Bremer, el nacido en Cali habló con el medio italiano Tuttosport y explicó sus sensaciones por estar en su nuevo club y detalles de cómo la pasó en el Bologna, su primer equipo del fútbol italiano, con el cual destacó y pudo dar el paso más importante en su carrera para fichar con los blanquinegros.

“Cuando estás en Juventus, siempre tienes que estar preparado. Estamos hablando del club más grande de Italia. Fue un momento especial: era mi primer partido, pero estaba concentrado, de hecho, estaba impaciente. Incluso si no hubiera sido titular, esperaba que me diera algunos minutos. En cualquier caso, el equipo siempre es lo primero”, mencionó sobre los días previos a su fichaje.

En verdad que su paso de Bologna a la Juventus fue una verdadera novela del mercado de pases. Esto es común en jugadores más mediáticos, los que aportan goles y asistencias en ataque, no obstante, que dos clubes tuvieran ese “tira y afloja” por un defensor central es algo novedoso, incluso en el fútbol tano, donde los zagueros son de tan buena calidad. Así explicó Jhon cómo acordó con el Bologna su salida:

“Pensé que había llegado el momento de dar un nuevo paso, de subir de nivel. Al mismo tiempo, siempre estaré agradecido a Bologna por la oportunidad que me brindaron, aunque siempre lo he dejado claro. Cuando llegué, dije de inmediato que era un gran paso, pero que no quería que fuera el último. Fui allí para crecer y mejorar, y luego para intentar dar el salto. Lo entendieron”, puntualizó el vallecaucano.

Por último, Lucumí dejó claro que siempre tuvo referentes a lo largo de su carrera, haciendo venia a los que abrieron el camino en el fútbol europeo para las nuevas generaciones de futbolistas que destacaron en el país cafetero. Mencionó que Juan Guillermo Cuadrado fue clave para su incorporación a las arcas del equipo propiedad de los Agnelli.

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“Es un gran amigo (Cuadrado). Ha dejado una huella muy importante aquí, y los títulos que ha ganado lo demuestran. Siempre me habló bien y me dijo que tenía que venir. Que tenía que vivir esta experiencia. Porque ser jugador de la Juventus es importantísimo”, culminó Lucumí.

Ahora Lucumí tiene por delante toda una temporada con el equipo más grande en el que jugó en su carrera, el cual está obligado a conseguir el título de la Serie A y la Europa League, dos torneos donde no es fácil la victoria pero que la historia de la Juventus obliga a que aspiren al título.

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