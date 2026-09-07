Jhon Lucumí, figura de la Juventus ante Milán, habló sobre esta nueva etapa en su carrera; ¿qué dijo el central cafetero?

Las figuras colombianas en este inicio de temporada en el fútbol europeo no son los goleadores, pues, a excepción de la mejoría de Luis Suárez en los últimos juegos con el Sporting CP, son los volantes y defensores los que más regularidad tuvieron en las primeras de cambio del balompié en el Viejo Continente. Con buenas presentaciones, jugadores como Jhon Lucumí, que es un defensor central, aumentan las expectativas de un equipo nacional más equilibrado.
El defensor vallecaucano de 28 años de edad, Jhon Janer Lucumí, fue titular por segundo partido consecutivo con la Juventus, esta vez nada más ni nada menos que en el “Derby di Campioni” (Derbi de los Campeones) contra el AC Milán. El partido entre dos de los tres equipos más laureados del fútbol italiano tuvo cita en el Allianz Stadium de Turín, cancha donde el caleño jugó sus dos únicos partidos hasta el momento como “Bianconeri”.
Con Lucumí en el terreno de juego, la Juventus dominó con el público a su favor, aunque la eficacia no se hizo presente en la “Vecchia Signora”. El equipo dirigido por Luciano Spalletti tuvo 14 remates, de los cuales 3 fueron atajados por Mike Maignan (arquero del Milán), quien terminó como una de las figuras del compromiso. Otra de las grandes figuras fue justamente el colombiano, pues Jhon Janer contuvo a Goncalo Ramos, flamante refuerzo del club “Rossoneri” que llegó por 75 millones de euros desde el PSG.
Para el defensor central, que es internacional con la selección Colombia, este compromiso sirvió como primer gran examen, pues su anterior partido ante el Parma fue muy correcto, sin embargo, la exigencia de los “Parmesanos” no es la misma que la del club milanista. Al final, el compromiso terminó 1-1 y Lucumí sumó acciones defensivas, ganando 4 duelos terrestres y 3 aéreos. Su portento físico le ayudó a marcar los tiempos en casi todos los aspectos del juego e incluso se vio fino con balón. Entregó 54 pases exitosos de 60 posibles, 27 de ellos, en territorio rival, formando parte del circuito ofensivo de los de Turín.