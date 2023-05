El argentino Germán Ezequiel Cano no solo se ganó el cariño de la afición del Independiente Medellín a punta de goles (129), sino también el respeto de todo el fútbol nacional; sus triunfos se celebran como si fuera un colombiano más. Estuvo a punto de nacionalizarse con el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia, pero al ver que no estaba en los planes de los seleccionadores no insistió en ese proceso.

¿Es cierto que todavía hay una posibilidad para que se nacionalice colombiano?

“No, la verdad que eso ya es un tema cerrado. En su momento yo quería porque ocupaba un cupo menos de extranjero en el Medellín, que es mi casa y quiero mucho a la institución, pero debía estar mínimo dos años en Colombia y por cuestiones laborales no se pudo dar. Además, no recibí llamado alguno de algún seleccionador. Por ahora sigo acá en Fluminense, jugando y dando lo mejor por el club”.

¿Y de Argentina se han comunicado con usted?

“No, por ahora no he tenido ningún llamado, pero me concentro en hacer lo mejor por mi equipo. Nunca he recibido un llamado del seleccionado argentino”.

Pero en Argentina lo piden y se viene la Copa América...

“La verdad es que creo que es muy difícil poder llegar a la Selección de Argentina porque todos los jugadores que están lo vienen haciendo muy bien, hacen parte de un proceso largo, tres o cuatro años trabajando juntos. Es un grupo cerrado y ya nos dieron la Copa del Mundo. Sé que es muy difícil poder llegar”.

Jugadores argentinos que han estado en el fútbol brasileño ya han sido llamados, ¿por qué perder la ilusión y más con su nivel?

“Lo que pasa es que eran otros tiempos, había otros entrenadores. Hoy Lionel Scaloni habla de procesos y eso es fundamental para cualquier seleccionado, por eso creo que es una posibilidad lejana y yo respeto esas decisiones”.

En donde ha jugado ha dejado huella como profesional y persona, ¿cómo asimila el cariño de los hinchas de Fluminense?

“Es un orgullo grande que hablen bien de mí, el respeto que me tienen y el cariño no son solamente de los hinchas de Fluminense sino de otros equipos de acá de Brasil. Su reconocimiento es muy bueno por todo lo que vengo haciendo y espero seguir compitiendo al máximo nivel”.

Son más de 60 goles con Fluminense y ni siquiera vamos en la mitad del año, ¿cuál es su objetivo para este año?

“No me pongo una meta, sino que hago mi máximo esfuerzo partido a partido. Seguramente a fin de año veremos esos datos, pero prefiero vivir el día a día y dar lo mejor en cada compromiso, obviamente que siempre quiero marcar, hacer goles, dar lo mejor de mí y ya después se hará un balance”.

¿Cómo va su hijo, sigue encaminado por el fútbol?

“Lorenzo ya tiene 4 años y ahora va a nacer mi hija en agosto y, junto con mi esposa, estamos muy felices por todo lo que nos está pasando en lo familiar y lo deportivo. Es un sueño para mí lo que estoy viviendo”.

¿Ya escogieron el nombre de la hija?

“Todavía no, pero tenemos varias alternativas. Mi esposa quedó embarazada durante el Mundial de Qatar y surgió la posibilidad de un nombre especial por todo lo que sucedió allá con Argentina y con Messi. Yo festejo los goles mostrando con la mano la letra L por mi hijo Lorenzo y, ahora con mi hija, queremos ponerle un nombre que inicie con la L. Lionela es una gran posibilidad por Messi y por su esposa que se llama Antonela, pero todavía mi mujer no lo aprueba (risas), estamos negociando”.

¿Cuál es el mensaje para los hinchas del fútbol colombiano que en los últimos meses han generado hechos de violencia en varios estadios?

“Es una situación muy triste, que no es buena ni sana para el fútbol. Me encantaría que los equipos busquen soluciones con la Dimayor y que se llegue a un punto en donde esto no vuelva a suceder. Es el momento de tomar medidas más fuertes para acabar con estos hechos que no le hacen bien ni al fútbol ni a la gente que va en paz a los estadios, con su familia”.

¿Le gustaría en algún momento encontrarse con el Medellín en la actual Copa Libertadores Conmebol?

“No, prefiero no cruzármelo. A mi Medallo lo quiero mucho, le hago mucha fuerza, y durante el sorteo sufrí porque no quería que quedara en el mismo grupo. El sentimiento es muy grande. Hace poco le llegó a mi hijo Lorenzo una camiseta del Medellín de regalo y no sabés lo feliz que se puso. Estamos muy pendientes de cómo le va y le hacemos demasiada fuerza”.

¿Qué sabe de la posibilidad de que James Rodríguez sea su compañero en Fluminense?

“Hubo mucho ruido sobre el tema, pero le pregunté a James cuando se estaba hablando mucho de eso para ver si era verdad y me dijo que no sabía nada y que nadie lo había llamado. Creo que su carrera va a continuar en Europa”.

¿Cuáles son sus objetivos de Fluminense?

“Principalmente competir, estamos en la Copa Libertadores que para nosotros es un sueño jugarla, lo estamos disfrutando mucho y queremos pelear por todo: la Libertadores, el Brasileirao y la Copa de Brasil”.