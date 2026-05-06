Las figuras llamadas a decidir los playoffs del fútbol colombiano

En un deporte esencialmente colectivo como el fútbol, las individualidades suelen marcar la diferencia en los momentos decisivos. De cara a los playoffs, los equipos clasificados afinan detalles y depositan buena parte de sus esperanzas en aquellos jugadores capaces de romper esquemas, desequilibrar defensas y cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos.
Rengifo, el crack verde
En Atlético Nacional, todas las miradas apuntan a Juan Manuel Rengifo. Con apenas 21 años, el talentoso jugador ha demostrado personalidad para asumir responsabilidades. Su capacidad para encarar, asistir y rematar desde media distancia lo convierten en una de las armas más peligrosas del conjunto verdolaga.