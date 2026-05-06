Las figuras llamadas a decidir los playoffs del fútbol colombiano

En Atlético Nacional, todas las miradas apuntan a Juan Manuel Rengifo. Con apenas 21 años, el talentoso jugador ha demostrado personalidad para asumir responsabilidades. Su capacidad para encarar, asistir y rematar desde media distancia lo convierten en una de las armas más peligrosas del conjunto verdolaga.

En un deporte esencialmente colectivo como el fútbol, las individualidades suelen marcar la diferencia en los momentos decisivos. De cara a los playoffs, los equipos clasificados afinan detalles y depositan buena parte de sus esperanzas en aquellos jugadores capaces de romper esquemas, desequilibrar defensas y cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos.

Parra, figura del Inter

En el Inter de Bogotá, la ausencia de Dereck Moncada —quien partió hacia el FC Lugano— deja un vacío importante. La responsabilidad recae ahora sobre Kevin Parra, un jugador desequilibrante, con buen regate y visión de juego, llamado a liderar el ataque en esta fase definitiva.

Muriel, el rey tiburón

El Junior de Barranquilla confía en la jerarquía de Luis Fernando Muriel. Su experiencia internacional, potencia física y olfato goleador lo convierten en un jugador determinante para inclinar la balanza en partidos cerrados.

En Deportivo Pasto, la esperanza está puesta en Andrey Estupiñán. Como máximo goleador del torneo, su capacidad para definir en el área puede ser determinante en esta etapa clave.

Carrascal, liderazgo rojo

El América de Cali encuentra en Rafael Carrascal a su eje. Su capacidad para recuperar, distribuir y conectar líneas lo convierte en una pieza fundamental para mantener el equilibrio del equipo.

Dayro, el goleador eterno

En el Once Caldas, la ilusión pasa por los goles de Dayro Moreno. A sus 40 años, el goleador histórico del fútbol colombiano sigue demostrando que su instinto frente al arco permanece intacto.

Adrián, la esperanza del pijao

El Tolima apuesta por Adrián Parra, un delantero en gran momento. Su capacidad para desequilibrar y definir lo convierte en una amenaza constante para las defensas rivales.