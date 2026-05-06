ISA reportó ingresos por $3,9 billones en el primer trimestre, mientras utilidad neta cayó 20%

ISA reportó ingresos operacionales por $3,9 billones entre enero y marzo de 2026, cifra que representó una disminución de 4% frente al mismo periodo de 2025.

El Ebitda consolidado se ubicó en $2,2 billones, con una caída de 9% frente al primer trimestre del año pasado. Por su parte, la utilidad neta alcanzó $558.000 millones, lo que significó un retroceso de 20%. La empresa explicó que estos resultados estuvieron impactados principalmente por el menor crecimiento de los escaladores contractuales, situación que afectó la actualización por corrección monetaria de activos financieros y de contratos, especialmente en Brasil y Chile. A esto se sumó el efecto de conversión derivado del fortalecimiento del peso colombiano frente a las monedas de otros países donde opera la compañía. Pese a la reducción en ingresos y utilidades, ISA destacó que la actividad operativa mantuvo una dinámica positiva durante el trimestre.

La compañía señaló que el Ebitda operativo observó un crecimiento de 2%, impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión de energía y por los rendimientos provenientes de concesiones. Durante el trimestre, ISA ejecutó inversiones por $1,5 billones, un incremento de 10% frente al primer trimestre de 2025. El 93% de estos recursos se destinó al negocio de transmisión de energía. En Brasil, la empresa puso en operación 19 refuerzos, mejoras y conexiones a la red eléctrica. También habilitó el proyecto Jacarandá y energizó el Bloque 2 de Piraquê, línea de transmisión de 500 kV ubicada en Minas Gerais.

En Colombia, ISA energizó la conexión al Parque Solar Atlántico Photovoltaic y un proyecto orientado a fortalecer la confiabilidad eléctrica de la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol.

ISA aprobó dividendos por $1,2 billones

La compañía cerró marzo de 2026 con un Roae de 12,8% y niveles de endeudamiento acordes con el grado de inversión. La deuda financiera consolidada se ubicó en $33,8 billones, con una reducción de 0,4% frente al cierre de 2025. Según ISA, la variación obedeció principalmente a amortizaciones programadas, efectos de conversión y desembolsos asociados al plan de inversiones. En la asamblea general ordinaria de accionistas realizada el 26 de marzo de 2026, la empresa aprobó la distribución de dividendos por $1,2 billones, equivalentes al 50% de la utilidad neta de 2025.