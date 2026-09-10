Messi ya es dueño de un club en España, va por otro, pero una norma le pone límites

Lionel Messi está a punto de sumar un nuevo club a su proyecto empresarial. El argentino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 100 % de las acciones del Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División española. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada: faltan completar los procedimientos legales y contractuales, incluida la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).
La operación tiene un elemento particular. Messi ya es accionista mayoritario del UE Cornellà, club catalán que compite en la quinta categoría del fútbol español. El argentino posee el 85,05 % de sus acciones, después de que el CSD autorizara la adquisición.