Llama la atención que en el video no aparecen Jefferson Lerma, Mateo Cassierra o Luis Sinisterra, quienes se perfilaban para estar entre los llamados. Sin embargo, todavía pueden hacer parte del grupo de elegidos .

Una de las razones por las que no se había hecho pública la convocatoria hasta este miércoles, fue porque el cuerpo técnico quería evaluar a Juan Fernando Quintero, Róger Martínez y Frank Fabra, quienes disputaban su compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los dos primeros con Racing y el lateral con Boca.

Opiniones divididas

Algunos analistas creen que en la lista no deberían estar jugadores como Yerry Mina, James Rodríguez o Radamel Falcao García. “No sabemos cuál es el nivel de Mina, hace poco fue anunciado en Italia, pero todavía no ha jugado con la Fiorentina, no es el momento para que esté”, indicó el exdefensor de la Selección Colombia, Luis Carlos Perea.

El exdelantero Rubén Darío Hernández indicó que es hora de que James y Falcao den espacio a otros. “James todavía no es indiscutible en el Sao Paulo, apenas está recuperando su nivel, cuando lo haga y tenga continuidad, bienvenido sea. Lo mismo pienso del Tigre que ya la dio muchas cosas buenas a la Selección y dejó un legado inmenso, pero es el momento de que otros atacantes tengan su lugar”.

Sin embargo, el exmundialista Luis Alfonso Fajardo cree que lo que ha hecho hasta acá Lorenzo, en los amistosos, le da licencia para gestionar la convocatoria como él crea mejor va a funcionar.