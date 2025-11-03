x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

A falta de dos fechas, la inteligencia artificial ya predijo a los ocho clasificados en la Liga: ¿acertará?

La emoción está al límite en la Liga BetPlay-2. A solo dos fechas del final del Todos contra Todos, la inteligencia artificial ya se atrevió a pronosticar quiénes serán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

  • Santa Fe batalla por ingresar en los ocho y Millonarios está prácticamente eliminado de esa posibilidad. FOTO colprensa
    Santa Fe batalla por ingresar en los ocho y Millonarios está prácticamente eliminado de esa posibilidad. FOTO colprensa
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

03 de noviembre de 2025
bookmark

La Liga BetPlay-2 vive su etapa más vibrante. El campeonato colombiano entra en su fase definitiva rumbo a los cuadrangulares semifinales. Con solo dos fechas restantes en la fase de Todos contra Todos, el margen de error es mínimo y cada punto vale oro. Las plataformas de estadísticas e inteligencia artificial ya se atreven a lanzar sus predicciones sobre los ocho equipos que pelearán por el título.

Según los cálculos de diversos modelos estadísticos, que combinan rendimiento, calendario y proyección de resultados, los equipos con mayor probabilidad de clasificar a los cuadrangulares son: Atlético Nacional, Fortaleza, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, que ya tienen su cupo asegurado.

Estos seis clubes han mostrado regularidad, solidez en casa y un desempeño sostenido que los consolidó en la parte alta de la tabla. Entre ellos, Atlético Bucaramanga, bajo una de las mejores campañas de su historia reciente, se ubica con 34 puntos, junto a Atlético Nacional, que suma las mismas unidades, en el liderato del torneo. Según las predicciones, ambos llegarían a 38 puntos, siendo cabezas de serie en el sorteo.

Sin embargo, la lucha no está cerrada. Los dos cupos restantes mantienen la tensión encendida en la Liga. Según las predicciones de la inteligencia artificial, Independiente Santa Fe y Alianza serían los equipos llamados a completar el grupo de los ocho, gracias a su favorable calendario y al impulso de sus recientes victorias. Ambos conjuntos tendrían un cierre de fase ante rivales ya eliminados, lo que aumenta sus posibilidades de sumar los puntos necesarios.

El “número mágico” para clasificar, de acuerdo con los análisis, se fijaría esta vez en 29 puntos, lo que deja el umbral de acceso ligeramente por debajo de los 30. Esto significaría un cierre amargo para varios clubes históricos del fútbol colombiano, como América de Cali, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali, que verían frustradas sus aspiraciones de semifinal por escasos puntos.

Las jornadas 19 y 20 prometen ser un espectáculo aparte.

En la 20 Santa Fe y Alianza se enfrentarán en El Campín en un duelo directo por la clasificación. Un empate entre ambos podría bastar para sellar el pase de los dos, un escenario que convertiría ese partido en una final anticipada.

Liga Betplay

