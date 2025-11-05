Claro invierte 13 millones de dólares y moderniza su centro de datos en Medellín

Claro Colombia ha modernizado su centro de datos Triara Megacenter en Medellín con una inversión superior a los 13 millones de dólares (50.336 millones de pesos colombianos). Ese centro de operaciones opera con 6.632 m² en una zona estratégica de la ciudad, cuenta con certificación ICREA Nivel IV, lo que garantiza una disponibilidad de infraestructura del 99,99 %, lo que lo convierte en uno de los centro de datos más robustos de la región. Se trata de uno de los tres cerebros de Claro en el país. Los otros dos centros de computo están ubicados en Bogotá, en Venecia y Puente Aranda.

Infraestructura de alta disponibilidad y seguridad

Entre las principales características técnicas de Triara Megacenter se destacan: capacidad instalada de 5 MW con redundancia eléctrica en dos subestaciones; cinco generadores que aseguran 48 horas de autonomía continua; alimentación regulada mediante UPS con doble vía de redundancia; aire acondicionado de precisión; y sistemas de detección y extinción temprana de incendios con agente limpio.

El Triara Megacenter es el cerebro de operaciones en Medellín. FOTO CLARO.

Además, dispone de seguridad perimetral con CCTV, control de acceso biométrico y monitoreo constante, todo gestionado por personal calificado 24/7, garantizando respuesta inmediata ante cualquier incidente. Entérese: Claro invierte 70 millones de dólares en Antioquia, ¿cómo va la instalación de 5G? Con estas mejoras, Triara Megacenter se posiciona como un centro de datos clave para la transformación digital de Colombia, brindando soporte confiable y seguro a empresas que dependen de soluciones avanzadas en nube, inteligencia artificial y protección de datos.

Servicios para empresas y expansión nacional