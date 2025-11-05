Claro invierte 13 millones de dólares y moderniza su centro de datos en Medellín

Claro Colombia ha modernizado su centro de datos Triara Megacenter en Medellín con una inversión superior a los 13 millones de dólares (50.336 millones de pesos colombianos).
Ese centro de operaciones opera con 6.632 m² en una zona estratégica de la ciudad, cuenta con certificación ICREA Nivel IV, lo que garantiza una disponibilidad de infraestructura del 99,99 %, lo que lo convierte en uno de los centro de datos más robustos de la región.
Se trata de uno de los tres cerebros de Claro en el país. Los otros dos centros de computo están ubicados en Bogotá, en Venecia y Puente Aranda.