No solo es Cuantum: otro proyecto en el Alto de las Palmas es cuestionado por aparecer como “de vivienda”

El enorme edificio que apareció en el Alto de las Palmas y que desde las últimas semanas es el centro de una fuerte controversia por sus impactos en las montañas de Envigado no está solo.
Pese a no llamar la atención en días recientes y no divisarse desde gran parte del Valle del Aburrá, otro desarrollo inmobiliario que se alza sobre los predios del Parque Tecnológico Manantiales es señalado de presuntamente promocionarse como un complejo de viviendas pese a estar legalizado como un hotel.
En contexto: ¿Están ofreciendo viviendas en el enorme edificio que se construye en Las Palmas?
Aunque las autoridades del municipio de Envigado dicen no tener constancia de que la iniciativa esté incurriendo en alguna infracción y los desarrolladores de la misma niegan tajantemente estar incumpliendo con la tipología constructiva permitida, veedores ciudadanos y vecinos del sector piden a las autoridades esclarecer el tema.