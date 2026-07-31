“¡Qué alegría tenerte!”: el emotivo homenaje del Bayern a Luis Díaz tras su primer año en el club alemán

Luis Díaz sigue escribiendo una historia dorada en el Bayern Múnich. Este 30 de julio, el extremo colombiano cumplió un año desde su llegada al gigante alemán y la institución bávara decidió conmemorar la fecha con un homenaje especial en sus redes sociales, recordando las imágenes más memorables de un futbolista que rápidamente se convirtió en uno de los referentes del equipo.
El video compartido por el Bayern recopila algunos de los momentos más destacados del guajiro durante su primera temporada. En las imágenes se observa a Díaz levantando trofeos, celebrando varios de sus goles y protagonizando escenas que se hicieron virales por su carisma fuera de los terrenos de juego, reflejando la conexión que ha construido con la afición y con sus compañeros.