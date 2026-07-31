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“¡Qué alegría tenerte!”: el emotivo homenaje del Bayern a Luis Díaz tras su primer año en el club alemán

El Bayern Múnich celebró el primer aniversario de Luis Díaz en el club con un emotivo video que resume sus mejores momentos dentro y fuera de la cancha.

  • Esta fue la imagen que compartió el Bayern junto al video para celebrar el primer año de Luis Díaz en el club. FOTO @FCBayernES
    Esta fue la imagen que compartió el Bayern junto al video para celebrar el primer año de Luis Díaz en el club. FOTO @FCBayernES
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 29 minutos
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Luis Díaz sigue escribiendo una historia dorada en el Bayern Múnich. Este 30 de julio, el extremo colombiano cumplió un año desde su llegada al gigante alemán y la institución bávara decidió conmemorar la fecha con un homenaje especial en sus redes sociales, recordando las imágenes más memorables de un futbolista que rápidamente se convirtió en uno de los referentes del equipo.

El video compartido por el Bayern recopila algunos de los momentos más destacados del guajiro durante su primera temporada. En las imágenes se observa a Díaz levantando trofeos, celebrando varios de sus goles y protagonizando escenas que se hicieron virales por su carisma fuera de los terrenos de juego, reflejando la conexión que ha construido con la afición y con sus compañeros.

El mensaje que acompañó la publicación resume el cariño que el club siente por el colombiano: “¡Qué alegría tenerte como parte de nuestra familia, Lucho!”, una frase que rápidamente recibió miles de reacciones de aficionados de todo el mundo.

Más allá del reconocimiento institucional, los números respaldan el exitoso primer año de Luis Díaz en Alemania. Desde su llegada al Bayern, el atacante ha firmado las mejores estadísticas de toda su carrera en el fútbol europeo, con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, registros que superan los que alcanzó durante sus etapas en el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra.

A ese rendimiento individual se suma un palmarés que confirma el impacto inmediato del colombiano. En apenas una temporada conquistó tres títulos con el conjunto bávaro: la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2025-26 y la Copa de Alemania 2025-26, consolidándose como una de las figuras del equipo.

El homenaje del Bayern no solo celebra el aniversario de su fichaje, sino también el aporte deportivo y humano de un futbolista que se ganó rápidamente el respeto del vestuario y el cariño de la hinchada. Con apenas un año en el club, Luis Díaz ya dejó una huella imborrable y afronta la nueva temporada con el reto de seguir ampliando un legado que no deja de crecer en el fútbol alemán.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo celebró el Bayern Múnich el primer año de Luis Díaz en el club?
El Bayern Múnich publicó un video en sus redes sociales con los mejores momentos del colombiano, incluyendo sus goles, celebraciones de títulos y escenas virales fuera de la cancha, acompañado del mensaje: “¡Qué alegría tenerte como parte de nuestra familia, Lucho!”.
¿Qué cifras ha conseguido Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern?
Desde su llegada al club alemán, el extremo colombiano ha disputado 51 partidos, en los que ha marcado 26 goles y ha aportado 23 asistencias, los mejores registros de su carrera en el fútbol europeo.
¿Qué títulos ha ganado Luis Díaz con el Bayern Múnich?
El guajiro ha conquistado tres trofeos con el conjunto bávaro: la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2025-26 y la Copa de Alemania 2025-26, consolidándose como una de las figuras del equipo.
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