Video | Con este golazo contra PSG en París, Luis Díaz se ratificó como el futbolista colombiano con más anotaciones en una edición de Champions

La presión no le pesa. En París tenía todo en contra: el público lo silbaba cada vez que tocaba el balón –recordaban el doblete que marcó en la fase de Liga y la lesión a Acraf Hakimi–, su equipo era visitante y, durante gran parte del partido, estuvo abajo en el marcador. Sin embargo, Luis Díaz brilló en la semifinal de ida de la Champions contra el PSG en territorio francés. No solo por el gol –golazo–, que marcó, con el que dijo “presente” en la élite del fútbol mundial. El tanto llegó en un momento difícil. Corría el minuto 68. Bayern perdía 5-3. No era superado en el juego, pero el rival generaba peligro cada que se acercaba a su área. El encuentro era intenso. Ambos equipos atacaban cada que tomaban la pelota. Le puede interesar: Atlético Madrid-Arsenal, serie semifinal de pronóstico reservado en Champions Las defensas estaban adelantadas. Por eso había muchos espacios. Harry Kane recibió un balón en la mitad de la cancha. Levantó la mirada y vio a Luis Díaz empezando a correr, en un mano a mano con el brasileño Marquinhos. Le mandó un pase largo al área. El guajiro corrió a toda velocidad. Entrando a la zona de definición bajó la pelota con el taco de su pie derecho.

El gesto técnico fue perfecto. A la velocidad que venía el balón no era fácil acomodarlo con la sutileza exacta para que le quedara a un paso de poder dominarlo, en lugar de que saliera “volando”. El colombiano lo hizo. Pero Marquinhos se le puso al frente. Lucho le hizo un amague que lo sacó de posición y, cuando encontró espacio, pateó al arco. Anotó el cuarto gol del Bayern en un partido de época, que será recordado. “Luis es un campeón. Lo he visto desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando jugaba en Liverpool y con Colombia. Sé el adversario que tengo al frente. En los uno contra uno es difícil defenderlo. Además, yo estaba condicionado por la tarjeta amarilla que me sacaron (por una acción contra Luis Díaz al inicio del partido). Por fortuna nosotros no defendemos uno contra uno, sino que presionamos. Agradezco a los compañeros por el nivel que mostraron”, aseguró Marquinhos después del final del partido.

¿Luis Díaz fue el mejor jugador del partido?

El futbolista colombiano, considerado como uno de los mejores extremos del mundo –quizás el mejor por izquierda–, no solo brilló por ese gol que dejó la serie abierta. También se destacó por la madurez y buen fútbol que mostró durante todo el encuentro. En la primera parte, por ejemplo, le hicieron la falta que llevó al penalti con el que Harry Kane abrió el marcador cuando iban 14 minutos. Además, cada que tomó la pelota se mostró preciso, peligroso. La doble marca que le puso el entrenador español Luis Enrique Martínez, con Hakimi y Marquinhos destinados a cerrarle espacios, quedó reducida a nada en algunos pasajes del partido. Además, tuvo buena movilidad. Eso, de acuerdo con las estadísticas, llevó a que fuera elegido, junto al georgiano Khvicha Kvaratskhelia –marcó doblete con PSG–, como los jugadores más destacados del partido.

Díaz, de 29 años y quien llegó al cuadro alemán en agosto de 2025, llegó a siete goles en esta edición de la Champions. Con eso, se ratificó como el futbolista colombiano que más ha celebrado en una sola edición del torneo. Atrás quedaron los cinco que marcó Falcao en la edición 2016-2017 cuando jugaba con el Mónaco francés que fue semifinalista. También quedó atrás Camilo Durán, que celebró 5 dianas con Qarabag en esta edición, y Luis Javier Suárez, quien marcó las mismas dianas jugando para el Sporting de Lisboa portugués. Además, el futbolista guajiro, quien se espera lidere la Selección Colombia en el Mundial Norteamérica 2026, se convirtió en el primer criollo en marcar tantos en las fases definitivas del torneo.

¿Luis Díaz ya ha jugado finales de Champions?