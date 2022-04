El futbolista colombiano Luis Díaz refrenda día a día sus condiciones en el fútbol internacional y así lo ratifica su constante presencia en el once ideal que eligen diferentes entidades deportivas.

El guajiro fue incluido en el equipo titular de la semana de Liga de Campeones, tras su destacada presentación en el triunfo de Liverpool (1-3) ante Benfica, en el partido de ida de los cuartos de final de este certamen, en el que anotó un gol e hizo el pase para otro.

En este selecto grupo, el extremo cafetero comparte, entre otros, con el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, quien anotó los tres goles de su equipo en la victoria (1-3) ante el Chelsea.

Estar entre los más destacados de cada competencia en la que interviene se convirtió en algo cotidiano para Díaz.

Los reconocimientos para el atacante vienen desde tiempo atrás. En 2020 apareció en el once ideal de futbolistas sudamericanos en Europa, en el que también figuraron Richarlison, Neymar y Agüero.

Su presencia en el equipo ideal empezó a hacerse aún más recurrente el año anterior. La Conmebol lo eligió en el de la Copa América, en el que también aparecieron Neymar y Messi. En ese certamen además fue elegido como el jugador revelación.

Entre tanto, en Portugal el diario deportivo O Jogo lo incluyó entre los mejores de la Liga 2021, gracias a sus actuaciones con el Porto. En este compartió con jugadores como Sebastián Coates y su compatriota Matheus Uribe.

Igualmente, a finales del 2021, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo incluyó en el equipo ideal de la Conmebol de ese año. Fue el único colombiano en este grupo, en el que también estaban los ya mencionado referentes de Brasil y Argentina.

En 2022 la constante se mantuvo con su vinculación al Liverpool, en donde está desde el pasado 30 de enero . Su rápido proceso de adaptación llevó a que a mediados de marzo fuera elegido por la revista BeSoccer, como uno de los mejores en la jornada del fútbol internacional, tras anotar uno de los tantos en la victoria (2-0 ) del equipo de Anfield ante Brighton. En la selecta clasificación también aparecieron Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Hasta en la Selección Colombia, que no vive su mejor momento, el guajiro logra sobresalir. No en vano lo incluyeron en el once de la última fecha de las eliminatorias suramericanas.

“Esto es el fruto de su talento, esfuerzo y perseverancia. Nadie le está regalando nada, todo lo está consiguiendo con trabajo”, indicó el entrenador Néstor Otero.

Díaz también apareció entre los elegidos del diario inglés The Sun con las figuras que no participarán en el Mundial de Qatar, junto a Mohamed Salah, Jan Oblak y , Erling Haaland .