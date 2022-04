Luis Díaz tiene ilusionado al pueblo colombiano que, a pesar de que lamenta que no podrá verlo en acción en el Mundial de Qatar, disfruta con su protagonismo en el Liverpool.

El entrenador Jürgen Klopp ha destacado la rápida adaptación que ha tenido el futbolista, lo que de paso genera una enorme expectativa respecto a los logros que puede obtener en Europa.

El guajiro completó este miércoles su tercer gol con los Reds, el primero con este club en la Liga de Campeones. El extremo tuvo una jornada memorable en el triunfo de su equipo (1-3), en el partido de ida de los cuartos de final de este certamen, pues además de anotar, también hizo una asistencia.

Se acopló muy rápido

Díaz llegó el 30 de enero al representativo inglés y en dos meses ha tenido más protagonismo en Europa que muchos de sus compatriotas, lo que para algunos es un presagio de los frutos que alcanzará.

“Él es muy joven y ya encontró la ruta. Tuvo la bendición que fue a dar a un equipo que le cae muy bien, porque se le saca provecho a su velocidad, a la expresión futbolística de jugadores rápidos en la parte ofensiva”, expresó el experimentado entrenador Jorge Luis Bernal.

El orientador destacó que a diferencia de otros futbolistas del país, Díaz se está soltando. “En Colombia, a veces, los punteros juegan muy pegados a la raya, no pueden hacer una diagonal. Ahí ha podido expresar su habilidad y ha logrado encontrarse con el gol. Seguramente va a lograr superar a mucho de los colombianos que han estado en el exterior y se convertirá en un gran ejemplo para muchos jóvenes en el país”.

El buen momento de Díaz ha llevado a que lo comparen con otros futbolistas, como Faustino Asprilla, que si bien son muy diferentes a él, también dejaron en alto el nombre de Colombia en el Viejo Continente.

“Asprilla era un hombre muy potente, quizá Díaz no lo es tanto, pero es hábil e inteligente. Ante Benfica le bajó el balón a su compañero Sadio Mané, quien anotó. Todos esperaban que definiera, pero él mostró su inteligencia. También en su gol, hizo un movimiento que le alabábamos a Pelé, que nos enseñó eso, que cuando ya van corriendo y no le lanzan a tiempo el balón, hay que meter freno”, apuntó Jorge Luis Bernal.

Pecoso le ve futuro

Por su parte, el entrenador Fernando Pecoso Castro considera que ahora los jugadores pueden llegar más lejos porque tienen una mejor educación y se preparan más.

“A Díaz le creo mucho, porque he hecho mis investigaciones y me dicen que es un jugador muy serio, muy profesional, sabe de dónde viene y para dónde va. Cuando uno no sabe lo primero tampoco lo segundo. Solo le pido a Dios que lo proteja de una lesión, porque futuro tiene, y mucho”, expresó Pecoso.

Entre tanto, Carlos Navarrete cree que cada jugador que ha militado en el exterior ha sido representativo a su modo y no deberían compararse. “James Rodríguez es el más ganador; Falcao García el más goleador, y Faustino Asprilla dejó una huella imborrable”, expresó.

Navarrete argumentó que aunque Díaz “despuntó” antes que la mayoría de sus compatriotas, aún tiene mucho por aprender. Si de compararlo con Faustino se trata, el estratega recordó que “en el desborde Faustino era sensacional, él solo marcaba diferencia, ganó partidos de tiro libre; me gustaba más él, porque tenía fútbol aéreo y creaba, finalizaba”. Pero, aseguró, hay que esperar la evolución de Lucho . n