El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este domingo su dimisión por el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso tras el triunfo de la selección de su país en el Mundial femenino.

“Voy a hacerlo (dimitir), sí, porque no quiero continuar mi trabajo”, dijo Rubiales en una entrevista en el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored. “Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo”, apuntó.